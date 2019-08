Kızının gözleri önünde başından vurulan Tuğba Anlak'ın ailesinden açıklama

Arnavutköy'de evinde temizlik yaparken 6 yaşındaki kızının gözleri önünde başından vurularak ağır yaralanan Tuğba Anlak'ın ablası İlknur Gültekin, "Nedir ne değildir belli değil. Allah bunu yapanları kahretsin. Kızı sürekli, 'Annem gelecek, annem ölmeyecek. Anneme bir şey olursa ben nasıl yapacağım, nasıl uyuyacağım. Annecim geleceksin seni bekliyorum" diyor. Televizyonlara sarılıyor annesinin fotoğrafını öpüyor. Kardeşime doktor desteği bekliyoruz" dedi.



Arnavutköy'de evinde temizlik yaparken 6 yaşındaki kızının gözleri önünde başından vurularak ağır yaralanan kadın yaşam savaşı veriyor. Doktorların 2 günlük ömür biçtiği Tuğba Anlak için ailesi Sağlık Bakanlığı'ndan iyi bir doktor desteği istedi. Şanssız kadının ablası İlknur Gültekin'in iddiasına göre, zanlı Murat U. isimli şahıs Anlak'ın 350 bin TL değerindeki evini satarak dolandırdığı belirtildi.



Arnavutköy'de evinde temizlik yaparken 6 yaşındaki kızının gözleri önünde başından vurularak ağır yaralanan ve hastanede tedavi süreci devam eden Tuğba Anlak'ın ailesi, basın açıklaması yaptı. Yakınları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan ve Sağlık Bakanlığı'ndan yardım talep etti.



Ablası İlknur Gültekin, zor durumda olan kardeşi için daha iyi bir hastane ve doktor istediğini belirtti. Zanlının evli ve 3 çocuk babası olduğunu iddia eden Ablası Gültekin, kardeşinin evini satarak yüklü miktarda dolandırdığını anlattı. Hastane önünde durumu protesto eden aile, yardım isteğini pankartlara yazarak seslerini duyurdu.



"O kızına nafaka kazanmak istiyordu"



Kızına nafaka kazanmak istediğini ifade eden Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bu durum hepimizi, insanlığı üzdü. Bu hastanede şu anda beynine mermi çekilmesiyle, 30 yaşında bir anne yatıyor. 6 yaşında kızı var, okula başlayacaktı. O kızına nafaka kazanmak istiyordu. Birinin yetiştirdiği o cani evine zorla girip yavrusunun olduğu ortamda darp ederek kafasına mermi sıktı. Toplum sözlü duyarlı olmasın, özde duyarlı olalım. İyi evlatlar yetiştirelim. İkinci Emine Bulut olmasın, Tuğba'yı kurtaralım" dedi.



"Zayıf bir insana kurşun sıkmak, korkaklık ve acizliktir"



Çok üzgün olduklarını ifade eden Tuğba Anlak'ın eniştesi Zafer Gültekin, "Maalesef toplumumuzda böyle erkekliğin bir tanımı var ki, o tanımın içerisin de böyle bir tanım yok. Son derece zayıf bir insana kurşun sıkmak, korkaklık ve acizliktir. Adını koyabileceğiniz, her ne tanım varsa o tanımın içerisine girer. Umarım bu insanlar öyle bir ceza alırlar ki yani caydırıcı bir nokta olmalı ki bu psikoloji de olan bir insan böyle bir eylemi yapmadan önce bir kez daha düşünür hale gelebilsin. Çok üzgünüz" şeklinde konuştu.



Ablası İlknur Gültekin, yeğeninin sürekli; 'Annem gelecek, annem ölmeyecek. Anneme bir şey olursa ben nasıl yapacağım, nasıl uyuyacağım. Annecim geleceksin seni bekliyorum" söylediğini ve televizyonlara sarılarak annesinin fotoğrafını öptüğünü ifade etti. Gültekin, "Konuşamıyorum, ailece çok kötüyüz ve kızı çok perişan. Kardeşim burada hastanede yatıyor. Nedir ne değildir belli değil. Allah bunu yapanları kahretsin. Kızı sürekli, 'Annem gelecek, annem ölmeyecek. Anneme bir şey olursa ben nasıl yapacağım, nasıl uyuyacağım. Annecim geleceksin seni bekliyorum' diyor. Televizyonlara sarılıyor annesinin fotoğrafını öpüyor. Kardeşime doktor desteği bekliyoruz. Daha iyi hastanelerden doktor desteği istiyoruz. Çok kötü durumda, şu an da her tarafı felçli ve bilinç kapalı. Konuşamıyor, bilmiyor. Tamamen makinelere bağlı yaşıyor. Yüzde 2'lik şansı var ya da yok. Çok kritik durumu. Bu durumu kardeşime hiç konduramıyorum. Doktorlar yaşaması bir mucize, her an her şeye hazırlıklı olun, bu tür vak'alar ölüme yakın vak'alar diyor" diye konuştu.



"Tuğba'nın elinden parayı alıp onu dolandırıyor"



Ablası Gültekin, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan ve Sağlık Bakanlığı'ndan destek bekliyoruz. Kızı annesiz mi kalsın, ne olacak soruyorum sizlere. Başka Tuğbalar ve Emine Bulutlar olmaması için onların adına ben sizden yardım bekliyorum. Kız kardeşimin işlettiği kafesine geliyor, kendisini mimarım ve emlakçıyım diye tanıtıyor. Antalya'da bir tane evi vardı. 350 bin TL değerinde evi satıyor. Daha sonra Tuğba'nın elinden parayı alıp onu dolandırıyor. Onu kızıyla tehdit ediyor. Bu adam evli ve 3 tane çocuğu var. Betül adında karısı var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL