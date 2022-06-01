Kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocaya verilen ceza onandı - Son Dakika
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Kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocaya verilen ceza onandı

01.06.2022 15:52

Kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocaya verilen ceza onandı Sokak ortasında kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocaya verilen 10 yıl 4 ay cezayı Yargıtay onadı Samsun'da sokak ortasında eski eşinin çocuğunun gözleri önünde öldüresiye darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan...

Kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocaya verilen ceza onandı

Sokak ortasında kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocaya verilen 10 yıl 4 ay cezayı Yargıtay onadı

SAMSUN - Samsun'da sokak ortasında eski eşinin çocuğunun gözleri önünde öldüresiye darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve yargılandığı mahkemece 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan kocaya verilen hapis cezasını Yargıtay onadı.

Samsun'da 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Zarab (28), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmiş, olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Olaydan sonra "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan İbrahim Zarab hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıl, "mala zarar verme" suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 03 Haziran'daki son duruşmada mahkeme İbrahim Zarab'ı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, cep telefonunu kırdığı için de 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

Kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocaya verilen ceza onandı
Kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocaya verilen ceza onandı
Kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocaya verilen ceza onandı
Kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocaya verilen ceza onandı

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Kaynak: İHA

Yargıtay, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocaya verilen ceza onandı - Son Dakika


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