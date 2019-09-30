Son Dakika Haberleri: Kızının gözleri önünde öldürülen babaya son veda
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kızının gözleri önünde öldürülen babaya son veda

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde doğum günü olan kızıyla birlikte gittiği lunaparkta çıkan tartışma sonucu öldürülen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) çalışanı Eren Erbahçeliler, son yolculuğuna uğurlandı.

Kızının gözleri önünde öldürülen babaya son veda, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde doğum günü olan kızıyla birlikte gittiği lunaparkta çıkan tartışma sonucu öldürülen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) çalışanı Eren Erbahçeliler, son yolculuğuna uğurlandı.


Manisa'nın Salihli ilçesi Kurşunlu yolu üzerinde bulunan lunaparka doğum günü olan kızıyla birlikte giden MASKİ çalışanı Eren Erbahçeliler (34), çıkan bir tartışmayı ayırmak isterken lunapark çalışanı Kazım S.'nin tabancasından çıkan kurşunların hedefi oldu. Kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybeden Erbahçeliler için memleketi Manisa'nın Ahmetli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Ahmetli Ulu Cami'de düzenlenen cenazeye katılan Erbahçeliler'in çalışma arkadaşları göz yaşlarını tutamadı.


Öte yandan, oğlunun cenazesine gelen baba Selim Erbahçeliler'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Gözyaşlarını tutamayan baba Erbahçeliler oğlunun tabutunun yanına oturarak uzun süre gözyaşları döktü.


Erbahçeliler'in cenazesi ikindi namazını müteakip cenaze namazı sonrası Ahmetli Mezarlığında toprağa verildi.


Cenaze törenine MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, MASKİ daire başkanları ve ailesi katıldı.


Olayın geçmişi


Olay dün akşam Kurşunlu yolu üzerinde bulunan Lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Eren Erbahçeliler (34) kızı ile birlikte lunaparka eğlenmeye geldi. Lunapark çalışanı Kazım S. ile bir başkası arasında çıkan jeton tartışmasını ayırmak isteyen Erbahçeliler, Kazım S.'nin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu.


Ağır yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Erbahçeliler, hayatını kaybetti.


Polis ekiplerinin çalışmaları sonrası Eren Erbahçeliler'i öldüren Kazım S. yakalanarak gözaltına alındı. İlçe emniyet müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kazım S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstiklal Caddesi'nde öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine müebbet istendi
Dünyanın en yakışıklı mahkumu Jeremy Meeks Galatasaray formasıyla programa çıktı AK Partili vekil Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova sosyal medyada gündem oldu Kulisleri sallayan iddia: Muhalefet Erdoğan'ın karşısına Babacan'ı çıkaracak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 18:48:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızının gözleri önünde öldürülen babaya son veda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]