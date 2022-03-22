Kızının gözü önünde eşini öldüren sanık ruh hastası olduğunu iddia ederek akıl hastanesine yatırılmayı istedi - Son Dakika

Bursa'da Osmangazi ilçesinde geçtiğimiz sene eylül ayında Ebru Gürcan, sürekli kavga ettikleri iddiasıyla eşi Necati Gürcan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karara rağmen Ebru Gürcan'ın çocuklarıyla birlikte yaşadığı, 6'ncı Sokak'taki eve, çatıdan balkona atlayarak giren Gürcan, 16 yaşındaki kızlarının yanında eşiyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Necati Gürcan, mutfaktan aldığı bıçağı Ebru Gürcan'ın önce kalbine, yere düştükten sonra da koluna ve kalçasına sapladı. Aldığı bıçak darbeliyle Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası yakalanan Necati Gürcan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Gürcan, 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Maktul Ebru Gürcan'ın annesi ile kızı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile avukatlar mahkeme salonunda hazır bulundu.

AKIL HASTANESİNE YATIRILMAYI TALEP ETTİ

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığına yönelik istenen raporun henüz gönderilmediğini ifade etti. Söz hakkı alan sanık Necati Gürcan pişman olduğunu belirterek, "Hastalığımdan dolayı ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılmayı talep ediyorum." dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun düzenlenmesinin beklenmesine ve tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.