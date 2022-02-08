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Kızının gözü önünde eski eşine 5 kurşun sıkan şahıstan mahkemede şaşkınlık yaratan sözler: Kendimi savundum - Son Dakika

Kızının gözü önünde eski eşine 5 kurşun sıkan şahıstan mahkemede şaşkınlık yaratan sözler: Kendimi savundum

08.02.2022 19:44
Kızının gözü önünde eski eşine 5 kurşun sıkan şahıstan mahkemede şaşkınlık yaratan sözler: Kendimi savundum

Eskişehir'de boşandığı Duygu Şeker'i 11 yaşındaki kızının yanında 5 kurşunla ağır yaralayan Kamil Özkan, mahkemedeki ifadesinde kendini savunmak amaçlı ateş ettiğini çünkü eski eşinin belindeki silaha doğru hamle yaptığını iddia etti. İddianamede Şeker'in belinde silah olduğuna dair ifadeye yer verilmedi.

Duygu Şeker, 1 yıl önce boşandığı Kamil Özkan ile ortak velayeti bulunan kızı E.İ.Ö.'yü geçen yıl 10 Temmuz'da, Koyunağılı Mahallesi'ndeki babasının evinden almaya gitti. İddiaya göre Özkan, belinden çıkardığı tabanca ile evin bahçesinde Duygu Şeker'e 6 kez ateş etti. Mermilerden 5'i Duygu Şeker'e, isabet etti. Ağır yaralanan Duygu Şeker, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Özkan, olay yerinden kaçtıktan sonra jandarmaya teslim oldu.

11 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşine 5 kurşun sıkan şahıstan akıllara zarar savunma: Kendimi savundum

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Tutuklanan Özkan hakkında eski eşi Duygu Şeker'i 'kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Karnına, kalçasına ve koluna isabet eden mermiler nedeniyle 10 gün yoğun bakımda tedavi gören Duygu Şeker ise daha sonra taburcu edildi.

11 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşine 5 kurşun sıkan şahıstan akıllara zarar savunma: Kendimi savundum

"KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Kamil Özkan, bugün görülen ilk duruşmada öldürme amacı olmadığını ve sadece kendisini savunmak için silahını ateşlediğini iddia etti. Özkan, duruşmada, "Olay günü, eski eşim Duygu, kızımı alacaktı. Evin bahçesine girdiğinden beri Duygu, sürekli omzunda asılı çantası ile uğraşıyordu. Tuhaf hareketleri vardı. Çanta ile uğraşırken belindeki silahın kabzasını tuttuğunu gördüm. Ben de meskende bulundurma ruhsatlı tabancamı belimden çıkarıp, ona doğru ateş ettim. Aramızda 3-4 metre mesafe vardı. Eline doğru hedef almıştım. Ateşlediğim mermiler, vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Sendeleyip yere düştü. Bilerek ve isteyerek eski eşimi yaralamadım. Öldürme kastım yok, sadece kendimi savunma amaçlıydı. Böyle olmasını istemezdim" dedi. Öte yandan iddianamede, Duygu Şeker'in belinde silah olduğuna dair ifadeye yer verilmedi.

Mahkeme heyeti, avukatların beyanlarının ardından sanık Özkan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı nisan ayına erteledi.

Kızının gözü önünde eski eşine 5 kurşun sıkan şahıstan mahkemede şaşkınlık yaratan sözler: Kendimi savundum
Kızının gözü önünde eski eşine 5 kurşun sıkan şahıstan mahkemede şaşkınlık yaratan sözler: Kendimi savundum
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızının gözü önünde eski eşine 5 kurşun sıkan şahıstan mahkemede şaşkınlık yaratan sözler: Kendimi savundum - Son Dakika


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