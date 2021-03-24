Kızının gözü önünde eski eşini döven İbrahim Zarap hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İbrahim Zarap hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla iddianame hazırlanarak Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinden sonra dava açılarak, duruşma günü belirlenecek.

Eski eşi E.M.'yi sokak ortasında döverek ağır yaralayan şüpheli İbrahim Zarap hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede ağır ceza mahkemesine gönderildi. Mahkeme iddianameyi kabul ederek davayı açtıktan sonra, duruşma tarihi belirlenecek.

SAMSUN'un Canik ilçesinde beş yaşındaki kız çocuğunun önünde eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla iddianame hazırlanarak Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinden sonra dava açılarak, duruşma günü belirlenecek.

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