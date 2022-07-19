Kızının ilk saçlarıyla tablosuna canlılık kattı - Son Dakika
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Kızının ilk saçlarıyla tablosuna canlılık kattı

19.07.2022 11:55

Adıyaman'da kızının saçlarını ortaokul çağına geldiğinde kestiren ve 8 yıl evinde saklayan Leyla Güzelkaya, anılarını ölümsüzleştirmek için keçe iğneleme tekniğiyle yaptığı tabloda saçlara yer verdi.

Adıyaman'da kızının saçlarını ortaokul çağına geldiğinde kestiren ve 8 yıl evinde saklayan Leyla Güzelkaya, anılarını ölümsüzleştirmek için keçe iğneleme tekniğiyle yaptığı tabloda saçlara yer verdi.

Onlarca sanat dalında eğitimin verildiği Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları kapsamında açılan, özel dikenli iğneler kullanılarak pamuğun keçeleşmesinin sağlandığı keçe iğneleme kursunda 22 kursiyer, portreler ve hayvan baskılı ürünler yapıyor.

13 yıl önce merak sardığı keçe iğnelemeyle ilgili 10 yıldır usta öğreticilik yapan Leyla Güzelkaya'nın, eğitimler sırasında yaptığı portre çalışmalar, kullanıldığı farklı malzemelerle dikkati çekiyor. Yaklaşık 45 günlük emeğin sonucunda hazırlanan 75x95 santimetre boyutlarındaki "Çingene kızı" isimli portrede, yüz hatları keçe işlemeyle, saçlar ise gerçek saçtan yapıldı.

Eserinde kızına ait 60 santimetrelik saçları kullanan Leyla Güzelkaya, AA muhabirine, keçe iğneleme sanatına kadın kursiyerlerin rağbet gösterdiklerini söyledi.

Keçe iğneleme kurslarının öneminden bahseden Güzelkaya, "6 aylık koyunun yünü keçe oluyor. Onları önce organik boyayla boyuyoruz. Elde edilen ürünleri de çeşitli aşamalardan geçirip tablo, çanta, ayakkabı imal ediyoruz." dedi.

"Çingene kızı" olarak adlandırdığı çalışmada kızının ilk saçlarını kullandığını anlatan Güzelkaya, şöyle devam etti:

"Bu çalışma yaklaşık 1,5 ay sürdü. Tabloda, kızımın ortaokuldan itibaren sakladığım saçlarını kullanmak istedim. Kızımın saçlarını bayağı uzatmıştım, hiç kesmemiştim. Kızım ortaokula geldiğinde kestirmiştim. Saçları 8 yıl boyunca sakladım. Daha sonra 'nasıl ölümsüzleştirebilirim' diye düşünürken bu tablo ortaya çıktı. Çok değişik ve güzel bir şey oldu. Kızım görünce çok mutlu oldu. Şu an kızım 22 yaşında. Çok isteyen oldu ama ben bu tabloya paha biçemiyorum çünkü benim için farklı bir anlamı var."

"Orijinal bir görüntüsü var"

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise Meslek Edindirme Kurslarında 17 kursun yer aldığını aktardı.

Keçe iğneleme kursunun az sayıdaki şehirde olduğunu dile getiren Kılınç, "Buradaki amacımız kültürel mirasımızı korumak. Hocamızın çalışmasından etkilenmemek mümkün değil. Ortaokul yıllarında kızının kestirdiği saçlarını 8 yıl boyunca saklamış ve şimdi kendi çalışmasına ekleme yapmış. Çok orijinal bir görüntüsü var. Örneği var mı bilmiyorum ve kendisini tebrik ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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