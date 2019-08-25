Kızının izinden giden babanın üniversite heyecanı

Emekli olduktan sonra kızının yönlendirmesiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 53 yaşındaki Salih Alptekin, kazandığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde evladıyla eğitim görecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Salih Alptekin, yaklaşık 20 yıl önce yarıda bıraktığı eğitim hayatına kızı Gizem'in yönlendirmesiyle tekrar başlayarak, YKS'ye hazırlanmaya karar verdi.

Evde boş vakitlerinde üniversite sınavına hazırlanan baba Alptekin'in en büyük destekçisi kızı oldu.

Baba Alptekin, çok çalışarak hazırlandığı üniversite sınavında gösterdiği başarıyla kızının da okuduğu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Gazetecilik Bölümü'nü kazandı.

Kızıyla üniversiteye kaydını yaptıran baba Alptekin, okulunu, sınıfını gezdi, sıralara oturdu, yıllar önce yarım bıraktığı eğitim hayatına yeniden başlayacak olmanın mutluluğunu yaşadı.

Baba Alptekin, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü son sınıf öğrencisi Gizem ile aynı fakültede eğitim görecek olmanın hem mutluluğunu hem de gururunu yaşıyor.

Üniversiteye kayıt yaptıran Salih Alptekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, liseyi dışarıdan bitirdiğini, 2001'de kazandığı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nü maddi zorluklar nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Hayat şartlarının kendisini çalışmaya zorladığını anlatan Alptekin, "Esnaflık yaptım. Emekli olduktan sonra kızımın yönlendirmesiyle tekrar sınava girdim. Kızımın aynı fakültede okumak istemesinden dolayı İletişim Fakültesi'ni seçtim. Gazeteciliği de seviyorum, bu bölümü özellikle seçtim." diye konuştu.

"Kızımdan taktik alacağım"

Alptekin, 53 yaşında üniversiteyi kazanmanın değişik bir duygu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Öğrenmenin ve okumanın yaşı yoktur. Zaten insan doğduğu andan itibaren ölene kadar öğrencidir. Onun için bir şeyler öğrenmeyi, bilgi dağarcığını geliştirmeyi sürekli istiyordum. Kızımın yönlendirmesiyle de üniversite benim için iyi bir geçiş noktası olacak. Her zaman anne babalar çocuklarına yol göstermez, burada da kızım bana yol gösterecek, elimden tutacak, sınıfımı gösterecek, öğretmenlerle tanıştıracak. Değişik bir duygu, çok heyecanlıyım, çok da mutluyum. Kızımdan taktik alacağım. Bugüne kadar ben ona baktım, bundan sonra o bana bakacak."

Fakültenin son sınıf öğrencisi Gizem Alptekin de babasıyla aynı okulda okuyacak olmaktan heyecan duyduğunu vurguladı.

Bugüne kadar babasının elinden tuttuğunu, bundan sonra da kendisinin onun elinden tutacağını ifade eden Alptekin, "Notlarım var, onları vereceğim babama. Babamın 53 yaşında olmasına rağmen üniversiteyi kazanması çok gurur verici." dedi.