Kızının kanlı eşyalarıyla yaşıyor... 8 yıl önce çıkan kavgada kaybettiği kızının katillerini arıyor
Kaybettiğini kızının iki çocuğu ile yaşayan anne, kızının katillerinin yakalanmasını istiyor
Çiçek Girgin: "İki çocuğu yetim kaldı kızımı öldüren kişi geziyor benim kızım toprak altında benim zoruma gidiyor"
SAKARYA - İstanbul
'un Silivri
ilçesinde 8 yıl önce çıkan kavgada kızı öldürülen gözü yaşlı anne kızını öldüren şahıs ya da şahısların bulunmasını istiyor. Anne
Çiçek Girgin yaptığı açıklamada, "İki çocuğu yetim kaldı kızımı öldüren kişi geziyor benim kızım toprak altında benim zoruma gidiyor" dedi.
İstanbul'un Silivri İlçesine bağlı Selimpaşa
Mahallesine 8 yıl önce evlenen ve 2 çocuk annesi Nurcemal Ege
, komşularıyla çöp yüzünden kavga etti. Nurcemal Ege, çıkan kavgada başına kesici, delici aletle darbe aldı. Hastaneye kaldırılan Ege, tedavi edikten sonra aradan geçen bir sürenin sonunda beyin kanamasından hayatını kaybetti. Savcılık başta olmak üzere birçok yere başvuran anne Çiçek Girgin sonuç alamadı. Anne Girgin'in tek istediği kızının ölümüne sebep olan kişinin yakalanıp cezalandırılması.
"Benim zoruma gidiyor
Kızının katillerini bulunsun diye yaptığı girişimlerin sonuçsuz kaldığını anlatan anne Çiçek Girgin, "Benim kızım Selimpaşa'da evli idi kirada oturuyordu orada. Komşuları ile aralarında kavga çıkmış. Bazı kadınların söylemine göre kızıma çapa ile vurulmuş, bazıları da diyor ki taş atmış. Darbeyi aldıktan sonra kız düşmüş yere. Daha sonra askerlere telefon açmışlar. Asker kızımı almış hastanede pansuman yaptırmış. Daha sonra kızım beyin kanamasından öldü. Ben gittim kızımın cenazesini Adapazarı
'na getirdim. Dilekçe verdim, yalvardım, karakola gittim, savcıya gittim. Ondan sonra İnsan Hakları Mahkemesine başvurdum. Hiçbir sonuç alamadım. Bekledim hiçbir şey yok. Kızımın kanı yerde kaldı. Şimdi ben istiyorum ki devlet bize sahip çıksın. Bu olayı kim gerçekleştirmiş onun bulunmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'a sesleniyorum, devletimize sesleniyorum benim kızımın kanı yerde kalmasın. Ben her gün ağlıyorum o günden kalan kanı benim yanımda, elbiseleri benim yanımda. İki çocuğu yetim kaldı kızımı öldüren kişi geziyor benim kızım toprak altında benim zoruma gidiyor" dedi.