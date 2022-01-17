Kızının katili 6 yıl sonra ceza alan anne yürek dağladı: Yavrumun kemiği bile kalmadı - Son Dakika

Küçükçekmece'de 19 Nisan 2016 tarihinde üniversite öğrencisi olan Egemen Vardar kız arkadaşı Yağmur Önüt'ü babaannesinin evinde av tüfeğiyle vurarak hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda Egemen Vardar'a 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Tarafların itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gönderilmişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi sanığın mahkumiyetine karar verilmesinin kanuna aykırı olduğunu bu nedenle sanığın 'olası kastla öldürme' suçundan ceza alması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya duruşmaya, tutuksuz sanık Egemen Vardar ve Yağmur Önüt'ün annesi katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

"BEN YAŞAMIYORUM Kİ ZATEN"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Egemen Vardar "Öncelikle bu bir kadın cinayeti değildir. Cinayet bilerek isteyerek yapılır. Ancak ben eylemi bilerek, isteyerek gerçekleştirmedim. Ben kimseyi tehdit de etmedim ve tehditten dolayı hakkımda açılmış bir dava bulunmamaktadır. Yağmuru kaybettim ve benim için hayat bitti. Ben hapse girmemek için bunları söylüyor değilim. Ben evleneceğim insanı kaybettim. Çok üzgünüm. Ben sevdiğim ve evleneceğim kişiyi kaybettim. Ben yaşamıyorum ki zaten hapse girme korkum yok. Benim kaybım çok büyük, üstüne üstlük 6 yıldır iftiraya uğruyorum. Benim bu olaydan dolayı vicdanım rahat. Takdir sizin suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Duruşmada sanık avukatı savunma yaparken anne gözyaşlarını tutamadı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Egemen Vardar'ın "olası kast ile öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması tabinde bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti Egemen Vardar'a "Olası kastla öldürme" suçunda 16 yıl 8 ay hapis cezası vererek, tutukladı.

"6 YILDIR BENİM KIZIMIN KEMİĞİ BİLE KALMADI DAHA YENİ CEZA VERDİLER"

Duruşma sonrası Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yapan Sevgi Gürselen "Benim kızımın yaşadığı yıl kadar bile ceza vermediler. 6 yıl uğraştık 16 yıl ceza aldı. Benim kızımın bedenine 6 yıldır bedel biçememişlerdi. Bunun bedeli 16 yılmış. Biz bunu bu insanlar olmasa yapamazdık. Çok şükür ki bugün kızımın katili tutuklandı. Kızım için bu dünyada yapacak bir şeyim kalmadı. Artık yasımı tutmak istiyorum. Medya olmasaydı, bu kadınlar olmasaydı, benim sesimi kimse duymayacaktı. Bunu birlikte başardık hepinizden Allah razı olsun. 6 yıldır benim kızımın kemiği bile kalmadı. Daha yeni ceza verdiler. Geç gelen adalet, adalet midir? Benim kızım geri gelmeyecek. Boş boşuna uğraştırdılar. İçeride yalanlar söylediler. Benim kızımı içerde yüzlerce farklı şekilde öldürdüler. Ben bunları dinledim. Kafamda bin türlü öldürülmüş hali var. Bana bunu yaşattılar. 16 yıl ceza aldı. Benim suçum ne ömrüm boyunca ben kızımın binlerce şekilde öldürülmüş halini hayal ederek yaşayacağım" diye konuştu.

Yağmur Önüt'ün avukatı Esin Yeşilırmak, "Yargıtay'dan dönen dosyanın karar duruşmasıydı bugün ve sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Tek tesellimiz bir kadın katilinin aramızda dolaşmıyor olması. 6 yılın sonunda nihayet tutuklama kararı çıktı. Yeterli bir karar değil. Biz yine itirazlarımızı yapacağız. Biz biliyoruz ki Yağmur kasten öldürüldü. Adaleti 6 yıl önce sağlayabilecek mahkeme boşu boşuna bu süreci uzattı" ifadelerini kullandı.