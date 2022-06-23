Kızının katiline 'cinsel istismar'dan en ağır cezayı istedi - Son Dakika
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Kızının katiline 'cinsel istismar'dan en ağır cezayı istedi

23.06.2022 15:46
Kızının katiline 'cinsel istismar'dan en ağır cezayı istedi

GİRESUN'da eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü (16), boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek'in (21), daha önce açılan 'cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' davasında yargılanmasına devam edildi.

GİRESUN'da eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü (16), boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek'in (21), daha önce açılan 'cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' davasında yargılanmasına devam edildi.  Sanık Gökçek'in raporlu olduğu gerekçesiyle katılmadığı duruşmada Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk, sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Gökçekin cinayet suçundan yargılanmasına eylül ayında başlanacak

Ankara'da özel bir şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek, 16 Şubat'ta geldiği Erikliman köyünde eski nişanlısı Sıla Şentürk ile tartıştı. İkili arasında nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusu bulunulmasından dolayı çıkan tartışma sırasında Gökçek, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile genç kızın boğazını kesti. Sıla kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli kaçtı. Evdeki dehşet anlarına tanık olan işitme ve konuşma engelli babaanne, güçlükle durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Olaydan sonra kaçmaya çalışırken yakalanan Gökçek ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'CİNSEL İSTİSMAR' DAVASINA DEVAM EDİLDİSıla Şentürk'ü daha önce kaçıran Hüseyin Can Gökçek, hakkında açılan 'cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Giresun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Gökçek, raporlu olduğu gerekçesiyle katılmadı.  Duruşmada, Sıla Şentürk'ün annesi Asiye ve babası Bekir Şentürk ile taraf avukatları ise hazır bulundu.İNDİRİMSİZ CEZA TALEBİSıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk, önceki beyanını tekrarlayarak, şikayetçi oldukları sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Şentürk ailesinin avukatı Zülal Toptepe de, sanığın üzerine atılı suçtan kurtulmak için 'rızası vardı' yönündeki savunmasını kabul etmediklerini belirterek suçtan kurtulmaya çalıştığını söyledi. Toptepe "15 yaşındaki kızın rızası hukuken geçerli değildir. Sanığın 'cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da tutuklanıp, ceza almasını ve herhangi bir indirimden faydalanmamasını talep ediyoruz" dedi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 11 Ekim'e ertelendi.

Öte yandan sanık Gökçek, cinayet suçundan ise iddianamenin tamamlanması sonrası eylül ayında yargılanmasına başlanacak.


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Kaynak: DHA

Sıla Şentürk, Hüseyin Can, Giresun, Sıla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızının katiline 'cinsel istismar'dan en ağır cezayı istedi - Son Dakika

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