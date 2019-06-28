Kızının LGS sınavı başarısı, annesine moral oldu

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Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun ilk işi bakın ne oldu!

Ekrem İmamoğlu'nun 2012 yılında attığı mesaj sosyal medyada gündem oldu!

İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş