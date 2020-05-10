Kızının organlarıyla hayata tutunanlar, Anneler Günü'nde Emine Kurnaz'ı unutmadı - Son Dakika

Antalya'da geçen yıl meydana gelen trafik kazasında oğlunu kaybeden, ağır yaralanan kızının ise bir süre sonra beyin ölümü gerçekleşince bağışladığı organları ile 6 kişiye umut olan Emine Kurnaz, nakille sağlığına kavuşanların Anneler Günü'nde aramasıyla mutlu oldu.

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, beraberindeki bazı kurum müdürleriyle Anneler Günü dolayısıyla ilçedeki şehit anneleri ve 100 yaş üzerindeki anneleri ziyaret etti.

Kaymakam Kurdoğlu ve beraberindekiler, geçen yıl meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ayşe ve Okay Kurnaz kardeşlerin annesi Emine Kurnaz'ı da unutmadı.

Kurdoğlu, yalnız yaşayan Emine Kurnaz'ı, kızının nakledilen kalbiyle hayata tutunan kişiyle telefonda görüştürdü.

Görüşme sırasında duygulu anlar yaşayan Kurnaz, "Çocuklarım yanıma gelemiyor, ben çocuklarımın yanına gittim ancak ne mutlu bana ki sizler hatırlayıp aradınız. Çok mutlu oldum. Artık benim çocuklarım yok. Siz benim evladım olun, kardeşim olun." ifadesini kullandı.

Çocuklarından sonraki ilk Anneler Günü

Kurnaz, ziyareti takip eden gazetecilere yaptığı açıklamada ise çocuklarının hayatını kaybettiği gün organ bağışı kararını vermekte zorlandığını söyledi.

Nakil yapılanlardan bazılarını tanıdığını vurgulayan kurnaz, şöyle konuştu:

"Çok zor karar verdim ama iyi ki de bağışlamışım. Karaciğerinin bir parçasını Şanlıurfa'da 3 yaşındaki Ayşe'ye nakletmişler. Ayşe rahmetli kızımın da adıydı. 'Kendi kızımı gelin edemedin ama inşallah onun düğününün olduğu gün gidip o mutluluğu onda tadarım' demiştim ama olmadı. Maalesef küçük Ayşe başka rahatsızlığı nedeniyle yaşama tutunamadı. Bugün çocuklarımı kaybettikten sonraki ilk Anneler Günü. Böbreklerin nakledildiği Trabzon'daki ve Van'daki çocuklar aradı. Kızımın kalbinin attığı İstanbul'da yaşayan çocuğum da hediye olarak çiçek göndermiş."

Yeni hayatlara umut olsunlar diye organları bağışladı

Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde, 27 Eylül 2019'da motosiklet ile servis midibüsü çarpışmış, motosikletteki Okay Kurnaz yaşamını yitirmiş, kardeşi Ayşe Kurnaz ise ağır yaralanmıştı. Kazadan yaklaşık 40 gün önce eşini kalp krizi sonucu kaybeden Emine Kurnaz, beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki kızı Ayşe'nin organlarını "Bu dünyada çocuklarımdan hiçbir şey kalmadı ama yeni hayatlara umut olsunlar." diyerek bağışlamıştı. Genç kızın organları, hastalara nakledilmişti.