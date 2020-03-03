Kızının peşinden ırmağa atlayan babanın cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kızının peşinden ırmağa atlayan babanın cesedi bulundu - Son Dakika

Kızının peşinden ırmağa atlayan babanın cesedi bulundu

6 saat önce

Samsun'da ırmağa atlayan kızının peşinden suya atlayarak kaybolan babanın cesedi bulundu.

Kızının peşinden ırmağa atlayan babanın cesedi bulundu, System.String[]

Samsun'da ırmağa atlayan kızının peşinden suya atlayarak kaybolan babanın cesedi bulundu.


Olay, Samsun'un Terme ilçesinde 27 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irmağa atlayan kızı G.G.'ı (14), kurtarmak için atladığı suda kaybolan baba Gürsel Günal (50) günler süren arama çalışmaları sonucu bulunamamıştı.


Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Timine bağlı dalgıçlar kayıp babanın cesedini yaptıkları arama çalışmaları sonucu bugün ırmakta buldu. - SAMSUN

Samsun, Terme, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:05 Kaynak: İHA
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