Kızının peşinden ırmağa atlayınca kaybolan babayı arama çalışması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kızının peşinden ırmağa atlayınca kaybolan babayı arama çalışması - Son Dakika

Kızının peşinden ırmağa atlayınca kaybolan babayı arama çalışması

6 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde 14 yaşındaki kızının ırmağa atladığını görüp peşinden atlayan ve kaybolan baba yapılan arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Kızının peşinden ırmağa atlayınca kaybolan babayı arama çalışması, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde 14 yaşındaki kızının ırmağa atladığını görüp peşinden atlayan ve kaybolan baba yapılan arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.


Alınan bilgiye göre, girdiği bunalım sonucu 14 yaşındaki G.Günal, 4 Şubat akşamı ilçedeki köprüye giderek kendini suya bıraktı. Olay yerinde bulunan baba Gürsel Günal da kızını kurtarmak için ırmağa girdi. Köprüden atlayan kız ırmak kenarına tutunarak kurtarılırken, baba Gürsel Günal ise ırmağın akıntısına kapılarak kayboldu. Geçen zaman içinde Gürsel Günal yapılan arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.


Bugün de AFAD ekipleri ırmak kenarında kayıp babayı arama çalışmasını sürdürdü. - SAMSUN

Samsun, Terme, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dili boğazına kaçan bebeği hastaneye trafik polisleri yetiştirdi
Alanya'da babasını öldüren Ukraynalı: O an babam, şeytan gibi bir şeydi Babası, Şeyma Yıldız'ı "Gel seni biraz gezdireyim" diye kandırıp götürmüş Sadaka kutularını çaldı, savunması pes dedirtti: Hatırlamıyorum

Son Dakika Haberleri
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 22:42:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızının peşinden ırmağa atlayınca kaybolan babayı arama çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]