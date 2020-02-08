Son Dakika › 3. Sayfa › Kızının peşinden ırmağa atlayınca kaybolan babayı arama çalışması - Son Dakika
Kızının peşinden ırmağa atlayınca kaybolan babayı arama çalışması
6 saat önce
Samsun'un Terme ilçesinde 14 yaşındaki kızının ırmağa atladığını görüp peşinden atlayan ve kaybolan baba yapılan arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:14 Kaynak: İHA
Samsun'un Terme ilçesinde 14 yaşındaki kızının ırmağa atladığını görüp peşinden atlayan ve kaybolan baba yapılan arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.
Alınan bilgiye göre, girdiği bunalım sonucu 14 yaşındaki G.Günal, 4 Şubat akşamı ilçedeki köprüye giderek kendini suya bıraktı. Olay yerinde bulunan baba Gürsel Günal da kızını kurtarmak için ırmağa girdi. Köprüden atlayan kız ırmak kenarına tutunarak kurtarılırken, baba Gürsel Günal ise ırmağın akıntısına kapılarak kayboldu. Geçen zaman içinde Gürsel Günal yapılan arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.
Bugün de AFAD ekipleri ırmak kenarında kayıp babayı arama çalışmasını sürdürdü. - SAMSUN
Son Dakika Dili boğazına kaçan bebeği hastaneye trafik polisleri yetiştirdi Alanya'da babasını öldüren Ukraynalı: O an babam, şeytan gibi bir şeydi Babası, Şeyma Yıldız'ı "Gel seni biraz gezdireyim" diye kandırıp götürmüş Sadaka kutularını çaldı, savunması pes dedirtti: Hatırlamıyorum