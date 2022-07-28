Kızının sevgilisi olduğunu öğrendi, mahalleyi birbirine kattı

Esenyurt'ta aynı mahallede yaşayan iki gencin sevgili olduklarını öğrenen baba ortalığı ayağa kaldırdı. Sokak ortasında kızının erkek arkadaşını tekme tokat döven adamın o anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre kızının aynı mahalleden sevgilisi olduğunu öğrenen adam, sinir krizi geçirerek ortalığı birbirine kattı. Sokak ortasında kızının erkek arkadaşını tekme tokat döven şahsı çevredeki diğer vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Olayda farklı şahısların da ellerinde sopalarla kavgaya dahil olduğu görülürken o anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL