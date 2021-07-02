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Kızının teşvikiyle emekli oldu, hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Kızının teşvikiyle emekli oldu, hayalini gerçekleştirdi

02.07.2021 17:42

Tunceli'de ikamet eden 61 yaşındaki emekli öğretmen Aysel Demir, kızının da desteğiyle köyüne dönüp çocukluk hayali olan lavanta bahçesini oluşturmak adına harekete geçti. 16 dönümlük araziye lavanta eken Demir, ilk hasadını da gerçekleştirdi.

Tunceli'de yaşayan 3 çocuk annesi Aysel Demir (61) ilkokul öğretmenliğinden emekli olduktan sonra memleketi Çemişgezek ilçesine bağlı Tekeli köyüne yerleşti. Çocukluk hayali olan çiçek bahçesi oluşturmak için harekete geçen Demir, 16 dönümlük araziye lavanta ekti. Yaklaşık 2 sene sonra ilk hasadı yapan Demir, ektiği lavantaları ilerleyen süreçte işleyerek hem ekonomik kazanç elde etmek hem de ilçeye katma değer kazandırmak istiyor.

Kızının teşvikiyle emekli olduktan sonra hayalini gerçekleştirdi

"KIZIMIN TEŞVİKİ İLE HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Çemişgezek'in Tekeli Köyünde ikamet ettiklerini aktaran lavanta yetiştiricisi Aysel Demir, genelde yazları gelip kış aylarında Tunceli'ye döndüklerini söyledi. Demir, "Şimdi hasat ve tarım olunca daha uzun süre kalıyoruz. Çiçekçilik benim hayalimdeki bir meslekti. Öğretmenliği de çok seviyordum ama çiçek yetiştiriciliğini hep düşünmüştüm. Kızımın teşviki ile hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Lavanta ile uğraşmak fidesinin dikimi otunu ayıklaması bana büyük bir zevk veriyor. Tarlanın biri 7 diğeri ise 9 dönüm. 9 dönümlük lavanta tarlamız daha 1'inci yılı 7 dönümlük olan ise 2'nci senesinde ilk hasadına başladık ürünlerimizi alıyoruz. Geçen yıl sadece laboratuvara göndermek için numunelik hasat yaptık ama bu yıl tam hasadını yaparak yağını çıkartacağız. Yağını da satışa sunacağız. Yağını çıkartmak için daha makinelerimiz yok ondan dolayı bir alternatif bulup başka bir ile götüreceğiz. Lavantalar çok güzel bir görüntü sağlıyor. Geçen hafta ilk nişan fotoğraflarını çekmiş olduk. Farklı bir alternatif, güzel bir görüntü, güzel bir koku ve arılar içinde çok faydalı" dedi.

Kızının teşvikiyle emekli olduktan sonra hayalini gerçekleştirdi

Lavanta yetiştiriciliğine hobi olarak başladıklarını aktaran Demir, "İlimizde ve ilçemizde ilk denemelerdi, bu çok önemli. Şimdi ise ürünlerimizi alıyoruz, bu da bize büyük bir mutluluk ve zevk veriyor. Makinemizi kurup yağımızı da kendimiz çıkartırsak daha çok mutlu olacağız. Vatandaşlara da burada istihdam sağlıyoruz. Gençler işlerinin olmadığı zamanlarda buraya gelip çalışıyorlar buda onlara bir gelir kaynağı oluyor" diye konuştu.

Kızının teşvikiyle emekli olduktan sonra hayalini gerçekleştirdi

"TUNCELİ, DOĞU ANADOLU'DA LAVANTANIN MERKEZİ OLABİLİR"

Kurulan lavanta bahçesi hakkında bilgi veren Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışan ziraat mühendisi Burak Kara ise "Üreticimiz ilk başta kurumumuza geldiğinde lavantayı hobi olarak yetiştirdiğini ve burada ilçenin kaderini değiştirmek istediğini söyledi. Kaymakamımız Mehmet Güder'in de katkılarıyla burada lavanta bahçesini kurduk. Özellikle son dönemde artan kuraklığa karşı lavanta yetiştiriciliği daha bir popüler oldu. Yağ analiz sonuçlarımız Isparta'da yetişen lavanta ile aynı kalitede olduğu Tunceli Çemişgezek'te de lavanta yetiştirebileceğimizi gösterdi. Yağ analiz sonuçlarına baktığımızda Tunceli'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde lavantanın merkezi olabileceğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

Kızının teşvikiyle emekli olduktan sonra hayalini gerçekleştirdi
Kızının teşvikiyle emekli olduktan sonra hayalini gerçekleştirdi
Kızının teşvikiyle emekli oldu, hayalini gerçekleştirdi
Kızının teşvikiyle emekli oldu, hayalini gerçekleştirdi
Kızının teşvikiyle emekli oldu, hayalini gerçekleştirdi
Kızının teşvikiyle emekli oldu, hayalini gerçekleştirdi
Kızının teşvikiyle emekli oldu, hayalini gerçekleştirdi
Kızının teşvikiyle emekli oldu, hayalini gerçekleştirdi

Aysel Demir, Tunceli, Lavanta, Emekli, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kızının teşvikiyle emekli oldu, hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


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