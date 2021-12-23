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KIZININ UMUDUNA CAN BULABİLMEK İÇİN İZMİR'DEN ADANA'YA GELDİ - Son Dakika

KIZININ UMUDUNA CAN BULABİLMEK İÇİN İZMİR'DEN ADANA'YA GELDİ

23.12.2021 11:00

İZMİR'de Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) hastası kızı Asya Soylu'nun (8) tedavisi için kök hücre arayan annesi İlknur Demirtaş (45), Adana'ya gelerek bilgilendirme standı kurdu.

İZMİR'de Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) hastası kızı Asya Soylu'nun (8) tedavisi için kök hücre arayan annesi İlknur Demirtaş (45), Adana'ya gelerek bilgilendirme standı kurdu. Tüm hastalar için mücadele verdiğini anlatan anne Demirtaş, 'Benim kızım dahil binlerce çocuk kök hücre bağışçısı bekliyor. Bizlere destek verirseniz her birimiz için çok büyük umut olursunuz" dedi.

İlknur Demirtaş ile boşanan Ercan Soylu'nun (45) kızları Asya Soylu, 2016 yılında aniden ateşi yükselince ailesi tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir özel hastaneye götürüldü. Hastanede kan değerlerinin çok düşük olduğunun gözlemlenmesi üzerine Asya, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Asya'dan 4 defa kemik iliği örneği alınmasına rağmen 2 yıl boyunca hastalığına tanı konulamadı. Önce lösemi hastalığından şüphelenen doktorlar, 2017 Haziran'da Asya'ya, bir kök hücre hastalığı olan Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri tanısı koydu. Bu süre içinde Bodrum'dan İzmir'e taşınarak hastaneye yakın oturmak isteyen İlknur Demirtaş, aşçılık mesleğini bırakarak kendini kızının tedavisine adadı. Genellikle 60 yaş üstü kişilerde görülen hastalıkla mücadele eden Asya, enfeksiyon risklerinden korunmak için yaşamını maske takıp, evde izole olarak sürdürüyor. Asya'nın sağlığına kavuşması için kök hücre nakli olması gerekiyor.

'İĞNEDEN KORKUYORUM DEMEK İYİLİK OLMUYOR'

O günden bu yana kızı için kök hücre bağışçısı arayan İlknur Demirtaş, bu kapsamda sürekli olarak bilinçlendirme çalışmaları yapıyor. Dün de İzmir'den Adana'ya üyesi olduğu İyilik Sende Derneği aracılığıyla gelen Demirtaş, kent merkezinde stant kurarak kök hücre ve kan bağışının önemi hakkında yoldan geçen insanlara bilgilendirmede bulundu.

3 TÜP KAN, 1 CAN

İlknur Demirtaş'a destek veren yaklaşık 20 kişi kan ve kök hücre bağışına dair pankartları ellerine alarak '3 tüp kan, 1 can' sloganı attı. Demirtaş, amacının hasta olan çocuklara umut olmak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

'Pandemi sürecinde kök hücre, kan bağışı etkinliklerimizde azalma oldu. Sessiz ve çaresiz kaldık. Benim kızım dahil binlerce çocuk kök hücre bağışçısı bekliyor. Bu konuda büyük bilgi eksiklikleri var. Çünkü kök hücre nakli denildiğinde bunun bir organ nakli ameliyatı olduğu düşünülüyor. Aslında insanlar sadece kan vererek hayat kurtaracağını bilseler birçok kişi daha duyarlı olur Bilgi edinmemek, ertelemek, 'iğneden korkuyorum' demek iyilikten geçen yola pek uğramıyor. Bizlere destek verirseniz her birimiz için çok büyük umut olursunuz. Kızımın umuduna can bulabilmek için İzmir'den Adana'ya geldim. Mücadelem aslında tüm hastalar içindir.?

KIZININ UMUDUNA CAN BULABİLMEK İÇİN İZMİR'DEN ADANA'YA GELDİ
KIZININ UMUDUNA CAN BULABİLMEK İÇİN İZMİR'DEN ADANA'YA GELDİ
KIZININ UMUDUNA CAN BULABİLMEK İÇİN İZMİR'DEN ADANA'YA GELDİ
KIZININ UMUDUNA CAN BULABİLMEK İÇİN İZMİR'DEN ADANA'YA GELDİ
KIZININ UMUDUNA CAN BULABİLMEK İÇİN İZMİR'DEN ADANA'YA GELDİ
KIZININ UMUDUNA CAN BULABİLMEK İÇİN İZMİR'DEN ADANA'YA GELDİ

Kök Hücre, Adana, İzmir, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIZININ UMUDUNA CAN BULABİLMEK İÇİN İZMİR'DEN ADANA'YA GELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIZININ UMUDUNA CAN BULABİLMEK İÇİN İZMİR'DEN ADANA'YA GELDİ - Son Dakika
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