KIZININ UNUTTUĞU SINAV KİMLİĞİNİ YETİŞTİREN BABAYA GÖREVLİLERDEN ALKIŞLI KARŞILAMA - Son Dakika
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KIZININ UNUTTUĞU SINAV KİMLİĞİNİ YETİŞTİREN BABAYA GÖREVLİLERDEN ALKIŞLI KARŞILAMA

18.09.2022 12:04

SİVAS'ta kamu kurumlarında işe girmek isteyen lisans mezunu adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı.

SİVAS'ta kamu kurumlarında işe girmek isteyen lisans mezunu adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı. Adaylardan kimliğini unutan Büşra Doğan'ın imdadına ise babası Ahmet Doğan yetişti. Son anda kimliği getiren Ahmet Doğan, görevliler tarafından alkışla karşılandı.

2022 yılı lisans düzeyi KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür birinci oturumu saat 10.15'te başladı. Erken saatlerde sınavın yapılacağı merkezlere gelen adayların heyecanlı olduğu görüldü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde sınava girecek adaylar, giriş belgelerini göstererek ve arama yapılarak içeriye alındı. Kapıların kapanmasına 20 dakika kala içeriye giren adaylardan Büşra Doğan kimliğini unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine dışarıya çıkmayan Doğan, babası Ahmet Doğan'dan yardım istedi. Baba Doğan kimliği yetiştirmek için vakit kaybetmeden yola çıktı. Saat 10.00 itibariyle ise kapılar kapatıldı. Büşra Doğan'ın daha önceden içeriye girdiği için 10.15'e kadar kimliğinin gelmesi beklenildi. Baba Doğan son anda kimliği getirdi. Kimliği getiren baba Doğan görevliler tarafından alkışlarla karşılandı.

Kimliği yetiştirdiği için mutlu olduğunu söyleyen Ahmet Doğan, "Aracımla hemen yola çıktım. Kırmızı ışık falan dinlemeden gidip geldim. Kızım buraya geldikten sonra kimliğinin olmadığını fark etti. Hemen gidip alıp geldim" dedi. (DHA)

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Çorum gündem haberleri | Çorum'da geç kalan adaylar sınava koşarak yetişti Çorum gündem haberleri | Çorum'da geç kalan adaylar sınava koşarak yetişti Geç kalanları sınava motosikletli polisler yetiştirdi Geç kalanları sınava motosikletli polisler yetiştirdi
Kaynak: DHA

Büşra Doğan, Ahmet Doğan, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIZININ UNUTTUĞU SINAV KİMLİĞİNİ YETİŞTİREN BABAYA GÖREVLİLERDEN ALKIŞLI KARŞILAMA - Son Dakika

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