Kızının vasiyetiyle organ bağışı kampanyası başlattı

İzmir'de, kızını organ nakli olmayı beklerken kaybeden Aysel İşlek, "Başka Gizemler Ölmesin" temasıyla organ bağış kampanyası başlattı.

Konak Meydanı'nda, İşlek'in girişimi ve İzmir Ülkü Ocaklarının desteğiyle organ bağış standı kuruldu.

İl Sağlık Müdürlüğü ekibinin bağışçıların resmi kayıtlarını aldığı stant önünde AA muhabirine açıklama yapan Aysel İşlek, kızı Gizem'in ince bağırsaklarının 2010 yılında 12 yaşında geçirdiği trafik kazası nedeniyle zarar gördüğünü, zaman içinde 2 kez organ nakli olmasına rağmen sağlığına kavuşamadığını anlattı.

Gizem'in 3'üncü nakli beklerken 14 Kasım 2018'de hayatını kaybettiğini aktaran İşlek, kızının ölmeden önce organ bağışı bekleyen hastalara yardımcı olması konusunda kendisine vasiyette bulunduğunu anlattı.

Kızının kendisine, "Bana söz ver, 'benim kızım artık yok' demeyeceksin, organ nakli bekleyen kardeşlerime destek olacaksın. Ancak sen ve bizim gibiler organ bağışının önemini anlatabilir." dediğini dile getiren Aysel İşlek, bunun üzerine organ bağış kampanyası düzenlemeye karar verdiğini söyledi.

Kampanya fikrine İzmir Ülkü Ocaklarının destek verdiğini aktaran İşlek, "Herkese açık çağrı yaptım. Ellerimizi, yüreklerimizi birleştirelim. Hepimiz bir yürek olup el ele tutuşalım ve hepimiz bir ağızdan 'Organ bağışı hayat kurtarır. Yaşat ki yaşayasın' diye bağıralım. Çemberi ne kadar büyütebilirsek o kadar iyi. Başka Gizemlerin hayalleri bitsin istemiyorum." dedi.

İşlek, kızı Gizem'in 8 yıl süren tedavi sürecini ve organ bağışının önemini anlatacağı bir kitap yazmaya başladığını da sözlerine ekledi.