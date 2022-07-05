Kızının yanında eşini öldüren sanığın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi - Son Dakika
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Kızının yanında eşini öldüren sanığın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi

05.07.2022 18:00
Kızının yanında eşini öldüren sanığın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi

BURSA'da, eşi Ebru Gürcan'ı 34), kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Necati Gürcan'ın (41) yargılandığı duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

BURSA'da, eşi Ebru Gürcan'ı 34), kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Necati Gürcan'ın (41) yargılandığı duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Olay, geçen yıl ağustos ayında Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Ebru Gürcan, sürekli kavga ettikleri iddiasıyla eşi Necati Gürcan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karara rağmen Ebru Gürcan'ın çocuklarıyla birlikte yaşadığı, 6'ncı Sokak'taki eve, çatıdan balkona atlayarak giren Necati Gürcan, 16 yaşındaki kızlarının yanında eşiyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Gürcan, mutfaktan aldığı bıçağı Ebru Gürcan'ın önce kalbine, yere düşünce de koluna ve kalçasına sapladı. Yaralanan Gürcan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası yakalanan Necati Gürcan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında, Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Necati Gürcan'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Necati Gürcan ile öldürülen Ebru Gürcan'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.Necati Gürcan savunmasında, amacının eşini öldürmek değil kapıyı açması için canını acıtmak olduğunu söyleyen Necati Gürcan, "O kapının öbür tarafındaydı. Kapıyı tam açsın diye bıçak salladım. Kapı tam açıldığında, bıçak ona değdi. Kalbine girmiş. Olay kazayla oldu. Ayrıca ben olay günü uyuşturucu almıştım. Ne yaptığımın farkında değildim. Karakolda öğrendim" dedi.Duruşmada söz verilen Ebru Gürcan'ın annesi Zehra Yeter, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.Duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, sanığın, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, karar verilmek üzere duruşmayı erteledi.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Savcısı, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızının yanında eşini öldüren sanığın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi - Son Dakika

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