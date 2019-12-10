"Kızınızın ve sizin adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek dolandırdı, aldığı altınları...

Trabzon'da "Kızınızın ve sizin adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek şahısları dolandıran bir kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde yaşayan S.K. isimli şahıs polise ev telefonundan kendilerini polis olarak tanıtan şahısların "Kızınızın ve sizin adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek kendisinden sözde soruşturmanın aydınlatılması bahanesiyle 1 adet 50 gram altın bilezik, 1 adet altın zincir, 2 adet kolye, 1 çift küpe, 3 adet altın yüzüğü alarak evden ayrıldığı ihbarında bulundu. Şüpheli şahısların tespit edilip yakalanmasına yönelik güven timlerince yapılan çalışmalarda il dışından Trabzon'a geldiği anlaşılan M.Ö. isimli şahıs altınları bozdurmaya çalışırken olayla ilişkisi olan Ö.A. isimli şahısla birlikte yakalandı. M.Ö. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada şahsı dolandırarak almış oldukları tüm ziynet eşyaları ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON