Kızıyla aynı hastanede çalışan 33 yıllık doktordan genç meslektaşlarına öneriler - Son Dakika
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Kızıyla aynı hastanede çalışan 33 yıllık doktordan genç meslektaşlarına öneriler

09.10.2022 11:16

İzmir'de kızıyla aynı hastanede görev yapan 33 yıllık doktor Ayşen Özgürbüz, mesleğindeki başarısını hastalarını ve yakınlarını anlamaya borçlu olduğunu belirterek, sabrı ve insan sevgisiyle kızına ve diğer sağlık çalışanlarına örnek oluyor.

İzmir'de kızıyla aynı hastanede görev yapan 33 yıllık doktor Ayşen Özgürbüz, mesleğindeki başarısını hastalarını ve yakınlarını anlamaya borçlu olduğunu belirterek, sabrı ve insan sevgisiyle kızına ve diğer sağlık çalışanlarına örnek oluyor.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan 56 yaşındaki Ayşen Özgürbüz, mesleğini 21 Eylül'de aynı servise görevlendirilen 24 yaşındaki kızı Beste Özgürbüz ile beraber sürdürüyor.

Eşi ve diğer kızı da doktor olan anne, emeklilik hakkını 2016 yılında elde etmesine rağmen mesleğine olan sevgisi ve kızına örnek olmak istemesi nedeniyle emekliliği erteledi.

Evde anne kız, acil serviste beyaz önlüklerini giyince meslektaş olan ikili, beraber hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Doktor Ayşen Özgürbüz, AA muhabirine doktorluk mesleğini çok severek yaptığını, iki evladının da doktor olmasından gurur duyduğunu söyledi.

Yaşamı boyunca çocuklarına örnek olduğunu anlatan anne Özgürbüz, şöyle devam etti:

"Kızım Beste, bana 'Anne tıp fakültesinden mezun oluncaya kadar beni bekler misin, çalışmaya devam eder misin?' diye sordu. Emeklilik hakkını kazanmıştım. Ben o zaman uzak bir tarih olduğu için geçiştiriyordum. Zaman zaman hep aklıma geliyordu, doktor olunca birlikte çalışır mıyız diye. Hayaller gerçek oldu. Birlikte hayat kurtarmak inanılmaz gurur verici. Yıllar sonra baktık ki aynı hastanenin aynı acil servisinde birlikte çalışma şansını elde ettik. Eğitim önce evdeydi, artık iş yerine taştı. Gerçekten inanamıyorum. Benim için Beste ile birlikte çalışmak, ona bir şeyler öğretmek, deneyimlerini onunla paylaşmak ayrı bir sevinç."

Özgürbüz, ilk nöbetlerde kızının kendisine "anne", onun ise "kızım" diye seslendiğini anlatarak, artık birbirlerini "doktor hanım" diye çağırdıklarını, bir çok hastanın anne kız olduklarını öğrendiklerinde şaşırdığını ifade etti.

Acil servisin hastanede özveri gerektiren çok zorlu alanlardan biri olduğunu kaydeden, Özgürbüz, şunları ifade etti:

"Genç meslektaşlarıma ve kızıma yıllarca acil serviste hizmet vermiş bir hekim olarak şunları söylemek istiyorum: Öncelikle sabırlı olacaklar, sabır her şeyin çözümünü kolaylaştırır ve hızlandırır. Bunun yanında insan sevgisi bizim mesleğimizde olmazsa olmazdır. İnsan sevgisi ve sabır bir arada olduğu zaman hoşgörü, empati ve iyi iletişim zaten peşinden gelir. Bütün bunlar olunca problemleri çözmek o kadar akıcı ve kolay olur ki ve keyifli hale gelir. Etrafındaki insan seli zaten senin bu tavrını anladığı zaman daha çözümcü bir hal alır. Bizim mesleği icra etmenin zorluğu ortadan kalkmış olur."

Beste Özgürbüz de annesinin evdeyken daha rahat olduğunu ama acil serviste görev yaparken çok disiplinli ve kuralcı olduğunu söyledi.

Annesinin hastalarına anaç ruhlu yaklaştığını belirten Beste Özgürbüz, "Kendisi bu yönüyle bilinir. Annemle çalışmak mutluluk verici. Annem bana hastalarla olabildiğince empati kurarak, onları anlayarak, daha sevecen iletişim kurmamı öneriyor. Doktorlukta insan ilişkileri çok önemli. Bu meslek severek yapılması gereken bir meslek." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıyla aynı hastanede çalışan 33 yıllık doktordan genç meslektaşlarına öneriler - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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