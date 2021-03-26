Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı
26.03.2021 12:21
Athena Grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından kızı Ayşe ile bir fotoğrafını paylaştı. Ayşe'nin babasına olan benzerliği dikkat çekerken Özoğuz'un tırnaklarındaki siyah oje de görenleri şaşkına çevirdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Gökhan Özoğuz, kızıyla paylaştığı fotoğraf sonrası adından söz ettirmeye başladı. 3 çocuğunu gözlerden uzak büyüten şarkıcı, son olarak kendisine çok benzeyen kızı Ayşe ile pozunu takipçileriyle paylaştı.
OJELİ TIRNAKLARI DİKKATTEN KAÇMADI
Özoğuz'un yayınladığı fotoğraf kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken bir detay dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Tırnaklarına siyah oje süren Gökhan Özoğuz, takipçilerini şaşkına çevirdi.
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