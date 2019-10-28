Son Dakika Haberleri: Kızıyla görüşmesini istemediği kişiye polis merkezi önünde ateş açtı
Son Dakika Güncel Kızıyla görüşmesini istemediği kişiye polis merkezi önünde ateş açtı

Kızıyla görüşmesini istemediği kişiye polis merkezi önünde ateş açtı

23 dakika önce

KÜTAHYA'da Hüseyin Y. (38), otomobille seyin halindeyken kızı ile arkadaşlık yapmasını istemediği Yunus Emre Y.?yi polis merkezi önünde görünce, tüfekle ateş etti.

KÜTAHYA'da Hüseyin Y. (38), otomobille seyin halindeyken kızı ile arkadaşlık yapmasını istemediği Yunus Emre Y.?yi polis merkezi önünde görünce, tüfekle ateş etti. Polis merkezinin nöbetçileri otomobilin aracın lastiklerine ateş ederek durdururken, Hüseyin Y. gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Yunus Emre Y. ise yaya olarak kaçtı.

Olay geç saatlerde Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği önünde meydana geldi. Hüseyin Y., yönetimindeki 1 SH 879 plakalı otomobille Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sehir halindeyken, kızı ile arkadaşlık yapmasını istemediği Yunur Emre Y.?yi Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği önünde gördü. Hüseyin Y., otomobilde bulunan tüfekle rastgele ateş etti. Yunus Emre Y., koşarak bölgeden uzaklaşırken, Hüseyin Y.?nin ateşi sonucu saçmalar polis merkezinin duvarlarına ve kapısına isabet etti.

Polis merkezindeki nöbetçiler de Hüseyin Y.?nin otomobilin lastiklerine ateş açtı. Nöbetçilerin açtığı ateş sonucu otomobille kaçamayan Hüseyin Y., polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Hüseyin Y. halkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürmek, tehdit, kamu malına zarar verme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kızıyla görüşmesini istemediği kişiye polis merkezi önünde ateş açtı

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 01:39 Kaynak: DHA
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