Üye Girişi
Kızıyla mutfak keyfi: 'Kuzu'su da kucağında - Son Dakika

Kızıyla mutfak keyfi: 'Kuzu'su da kucağında

08.07.2021 11:44
Kızıyla mutfak keyfi: 'Kuzu'su da kucağında, System.String[]

BEBEK KUCAĞINDATaşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olan Heard'ün bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Kızıyla mutfak keyfi: 'Kuzu'su da kucağında

BEBEK KUCAĞINDA

Taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olan Heard'ün bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Amber Heard'ün, geçen yıl kaybettiği annesinin adını verdiği minik Oonagh Paige'in görüntüsü, güzel oyuncunun mutlu haberi açıklamasından bir süre önce anne olduğu izlenimi yarattı. Johnny Depp ile olaylı bir şekilde boşanan 35 yaşındaki Amber Heard'ün bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni yağdı. Videoda, minik kızını kucağında tutan Amber Heard, meyve suyu içerken görülüyor.

Kızıyla mutfak keyfi: 'Kuzu'su da kucağında
İLGİNÇ BİR İSİM SEÇTİ

Amber Heard'ün kızının adı da merak konusu oldu. Güzel oyuncu annesinin adını yaşatmak için kızına verdiği Paige adının yanı sıra çok yaygın olmayan Oonagh ismini de seçti. Minik bebeğe verdiği bu isim İrlanda dilinde ve "kuzu" anlamına geliyor. Aslında bu ismin biraz daha farklı bir biçimde yazılan versiyonu yani "Oona" ünlü oyun yazarı Eugene O'Neill'ın da kızının adıydı. Oona daha sonra sinemanın unutulmaz yıldızlarından Charlie Chaplin'in eşi olarak da biliniyor. Oona Castilla Chaplin'in, kendisiyle aynı adı taşıyan torunlarından biri de Game of Thronez (Taht Oyunları) dizisinde rol almıştı. Amber Heard de kızına verdiği bu isimle, çocuklarına sıra dışı isim veren ünlüler arasına katıldı.

Kızıyla mutfak keyfi: 'Kuzu'su da kucağında

GERİ KALAN HAYATIMIN BAŞLANGICI

Amber Hear bir bebek sahibi olduğunu Instagram sayfasından duyurmuştu. Güzel oyuncu "Bu haberi paylaştığım için çok heyecanlıyım. Yıllar önce bir çocuk sahibi olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarımda yapmak istedim. Kaderimizin en temel parçalarından birini bu şekilde düşünmenin biz kadınlar için ne kadar radikal olduğunu şimdi anlıyorum" diye yazdı. Paylaşımında "Umarım beşik almak için yüzük istememenin normalleştiği bir noktaya geliriz" diyen Heard, mesajını şöyle sürdürdü: "Bir yanım özel hayatımın kimseyi ilgilendirmediğini savunmak istiyor. Ayrıca işimin doğasının beni bunu kontrol altına almaya zorladığını da biliyorum. Kızım 8 Nisan 2021'de doğdu. Adı Oonagh Paige Heard. O, hayatımın geri kalanının başlangıcı."

Kızıyla mutfak keyfi: 'Kuzu'su da kucağında

ANNESİNİN ADI, KIZINDA YAŞAYACAK

Sağlık sorunları nedeniyle hamile kalamayan Amber Heard'ün kızını taşıyıcı anne dünyaya getirdi. Güzel oyuncunun doğum sürecine de tanık olduğu belirtildi. Amber Heard, kızına geçen yıl yitirdiği annesi Pagie'in adını verdi.

Kızıyla mutfak keyfi: 'Kuzu'su da kucağında

EVLİLİK İKİ YIL SÜRDÜ

Amber Heard, son dönemde eski eşi Johnny Depp ile yaşadığı karşılıklı suçlamalarla ilerleyen boşanma süreciyle gündemdeydi. Sadece iki yıl evli kalan Heard ve Depp'in boşanması ise birlikte geçirdikleri zamandan daha uzun sürdü deyim yerindeyse.

Johnny Depp ile Amber Heard'ün 2015 ile 2017 arasında süren evlilikleri çoktan bitti. Ama eski çift, birbirleriyle hesaplaşmayı tam olarak  bitiremedi. Heard, Depp'ten şiddet gördüğünü ileri sürdü. Depp de kendisini "eşini döven biri" diye nitelendiren İngiliz The Sun gazetesine karşı açtığı tazminat davasını kaybetti. Bunun ardından önemli rollerinden birini üstlendiği Fantastik Canavarlar (Fantastic Beasts) adlı filmin kadrosundan çıkarıldı. Her ne kadar filmden kovulsa da yapımcı şirketle anlaştığı 10 milyon dolarlık ücretini alacak Depp ama eski eşi Heard ile boşanma davası sırasında yaşananlar onun kariyerini de olumsuz etkiledi.

Kızıyla mutfak keyfi: 'Kuzu'su da kucağında
HESAPLAŞMA BİTMEDİ

Öte yandan Johnny Depp'in geçmişte eski eşi Amber Heard'ün de kariyerine darbe vurmak için bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Buna göre Depp, Heard'ün Jason Momoa ile başrol paylaştığı Aquaman filminin kadrosundan çıkarılması için girişimde bulundu. Johny Depp, Aquaman filminin yapımcılarından biri olan kız kardeşi Christie Dembrowzki'ye bir telefon mesajı göndererek Amber Heard'ün filmden kovulmasını istedi.

Kızıyla mutfak keyfi: 'Kuzu'su da kucağında
BİRBİRLERİNİN KARİYERİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Depp, kız kardeşine eski eşi Heard'ü kast ederek "Onun değiştirilmesini istiyorum" diye yazdı. Fakat belli ki yapım şirketi bunu ciddiyeB almadı. Çünkü Heard yeni çekilecek halkanın da kadrosunda yer alıyor. Bu arada Johnny Depp'in hayranları da aktörün Fantastik Canavarlar filminin kadrosundan çıkarılmasından sonra Heard'ün de Aquaman'den atılmasını isteyen bir imza kampanyası başlattı.

Kızıyla mutfak keyfi: 'Kuzu'su da kucağında
EYLEM PLANI

Johnny Depp'in, İngiliz The Sun gazetesine karşı açtığı davayı kaybetmesinden sonra önemli rollerinden birini üstlendiği Fantastic Beasts serisinin üçüncü halkasından kovulduğu açıklandıktan sonra hayranları da hemen harekete geçti. İmza kampanyasında erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddet kurbanı olduğu belirtilerek "Bu durum kabul edilmeli ve buna karşı bir eylem planı oluşturulmalı" denildi.

Kızıyla mutfak keyfi: 'Kuzu'su da kucağında

DEPP'İN HAYRANLARI DA HAREKETE GEÇTİ

Kampanyanın sloganı ise "Doğru olanı yapın ve Amber Heard'ü Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarın" oldu.İmza kampanyasında erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddet kurbanı olduğu belirtilerek "Bu durum kabul edilmeli ve buna karşı bir eylem planı oluşturulmalı" denildi. Kampanyanın sloganı ise "Doğru olanı yapın ve Amber Heard'ü Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarın" oldu.

Kızıyla mutfak keyfi: 'Kuzu'su da kucağında
DEPP, DAVAYI KAYBETTİ

Ünlü aktör Johnny Depp'in, kendisini 'karısını döven koca' olarak niteleyen Sun gazetesine karşı açtığı iftira davası sonuçlandı. Dünyanın merakla takip ettiği davada, İngiliz mahkemesi Depp'in aleyhine karar verdi ve gazetenin haberinin 'büyük ölçüde doğru olduğunun kanıtlandığını' açıkladı. Geçen temmuz ayında 16 gün süreyle görülen duruşmalarda hem Heard hem de eski çiftin arkadaşları, akrabaları ile birkaç eski ve mevcut çalışanı dinlenmişti. Duruşma sürecinde, taraflar birbiri hakkında sert iddialar ileri sürmüş ve oldukça mahrem detaylar basına yansımıştı.

Kızıyla mutfak keyfi: 'Kuzu'su da kucağında
ŞİDDET GÖREN KADINLARIN SÖZCÜSÜ OLDU

Karara taraflardan yanıt gecikmedi. Depp, yargılamanın kusurlu olduğunu savunurken avukatları, kararın temyize götürüleceğini belitti. Diğer yandan Amber Heard için kararın sürpriz olmadığı söylendi. Sun gazetesi açıklamasında "Aile içi şiddet mağdurları asla susturulmamalı. Basın özgürlüğü için müthiş bir zafer" ifadesine yer verildi.

Kızıyla mutfak keyfi: 'Kuzu'su da kucağında
TÜRKİYE TATİLİ

Amber Heard, eski eyi Johnny Depp ile Londra'da görülen dava sonrasında Türkiye'ye gelip tatil yapmıştı. Aya Sofya'yı gezen Heard, daha sonra da Bodrum, Antalya ve Kapadokya'ya geçmişti. Heard, sosyal medye hesabından da bol bol paylaşım yapmıştı.

Kızıyla mutfak keyfi: 'Kuzu'su da kucağında
Kızıyla mutfak keyfi: 'Kuzu'su da kucağında

Charlie Chaplin, Johnny Depp, Amber Heard, oyunlar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kızıyla mutfak keyfi: 'Kuzu'su da kucağında - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi 18:11 Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar 17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar 70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar 17:25 70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar
Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi 16:42 Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı 16:36 ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi 16:01 İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi
Sevgilisini boğarak öldüren resim öğretmenine müebbet hapis cezası 14:45 Sevgilisini boğarak öldüren resim öğretmenine müebbet hapis cezası Dükkanlarda kapanların tükendiği Avustralya'da dev farelerin istilası ile mücadele sürüyor 13:37 Dükkanlarda kapanların tükendiği Avustralya'da dev farelerin istilası ile mücadele sürüyor

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu         
18:12
Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım         
17:57
İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor         
17:25
Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi         
16:52
Endonezya, Kabe'ye benzer yapılar nedeniyle Fortnite oyununu yasaklatmak istiyor Endonezya, Kabe'ye benzer yapılar nedeniyle Fortnite oyununu yasaklatmak istiyor         
16:40
Öldürülen emlakçının katil zanlısının üvey oğlu olduğu ortaya çıktı Öldürülen emlakçının katil zanlısının üvey oğlu olduğu ortaya çıktı         
16:01
Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi         
15:24
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu         
13:25
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 18:39:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızıyla mutfak keyfi: 'Kuzu'su da kucağında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement