Kızıyla ölümden dönen annenin kaçan sürücü isyanı - Son Dakika

Kızıyla ölümden dönen annenin kaçan sürücü isyanı

Elektrikli bisiklete, hızla gelen bir otomobil çarpması sonucu anne ve 4 yaşındaki kızı yaralandı

Ölümden dönen anne, kendilerine çarpıp kaçan sürücünün bulunmasını istedi

ANTALYA - Antalya'da 4 yaşındaki kızıyla seyir halinde olduğu elektrikli bisiklete otomobil çarpması sonucu ölümden dönen genç kadın, kaza yerinden kaçan sürücünün bulunmasını istedi.

Kaza, geçtiğimiz cumartesi saat 22.48 sırasında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı yan yolda meydana geldi. Bir mağazada müdür olarak görev yapan 25 yaşındaki Seda Kaplan, ablasında kalan 4 yaşındaki kızını elektrikli bisikletiyle alarak Kızılarık Mahallesindeki evine doğru yola çıktı. Gazi Bulvarı yan yolun sağ şeritinden seyir halinde bulunan Kaplan'a, köprülü kavşağa hızla giriş yapan bir otomobil yan taraftan çarptı. Beyaz bir otomobil hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Elektrikli bisiklet ve üzerindeki yolcuların savrulduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve kızını yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Boynu ve kafatasında ezilmeler olan 4 yaşındaki Yonca, 3 gün hastanede tedavi altında tutuldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve yaralar oluşan küçük kız taburcu edildi. Sol bileğindeki kırık nedeniyle ayağı bandajlı olan Seda Kaplan da taburcu oldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde yara izi olan genç kadın, kendilerine çarpan sürücünün bulunamamasından yakındı.

"Şanslıydık"

Elektrikli bisikleti kullanılamaz hale gelen ve işe dahi gidemeyen Seda Kaplan'ın tek tesellisi ise kızının hayatta olması olduğunu belirtti. İş çıkışı kızını ablasından aldığını ve evine doğru dönüş yolunda olduğunu anlatan Kaplan, " Dönüşte ben yan yol sağ şeritten ilerliyordum. Kızımda olduğu için sık sık aynalarıma bakarım. Biranda beyaz bir otomobilin yanımdan geçtiğini gördüm, daha sonra sürüklendiğimizi gördüm. Çocuğumu güçlükle tuttum. Arkadan gelen bir kadın sürücü bizi kenara kaldırdı. Sağlık ekiplerini aradı. Hastaneye kaldırıldık. Kızım 3 gün hastanede yattı. Kafatasında çatlak var. Şanslıydık. Benim ayağımdaki dikiş ve kırık, vücudumda yara var. İşe gidemiyorum." dedi.

"Ölsek failimiz yoktu"

Sürücünün hala bulunamamasına tepki gösteren Seda Kaplan, " Ölmüş olsaydık 5 gündür failimiz yoktu. Elini kolunu sallayarak geziyordu. Arkadan gelen araba bizi altında alabilirdi. Bize çarpan sürücünün bulunmasını istiyorum. 5 gün oldu hala sürücü yok. Ben hayatta olduğumuza şükrediyorum. En azından frene basıp durup ambulansı aramalıydı. Durmadığı için şikayetçiyim kendisinden. Savcılığa gidip şikayetçi olacağım tek isteğim o sürücünün bulunması." diye konuştu.