Son Dakika Haberleri: Kızıyla tartışan öğrencilerden birini darbetmeye çalışan baba gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Kızıyla tartışan öğrencilerden birini darbetmeye çalışan baba gözaltına alındı - Son Dakika

Kızıyla tartışan öğrencilerden birini darbetmeye çalışan baba gözaltına alındı

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde kızıyla tartışan üç öğrenciden birini darbetmeye çalışan şüpheli, çevredekilerin araya girmesi üzerine uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde kızıyla tartışan üç öğrenciden birini darbetmeye çalışan şüpheli, çevredekilerin araya girmesi üzerine uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alındı.

Ortaokul öğrencisi P.B. (13) ile başka bir okuldan 13 yaşlarındaki kız öğrenciler A.B, E.A. ve S.M, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Kızı P.B'den olayı öğrenen babası E.B, öğrencilerden birini Çini El Sanatları Çarşısı'nda darbetmeye çalıştı. Zanlı, kızın yere düşmesinin ardından esnaf Sema Serin ve çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştırıldı. Kafeye alınan öğrenciye yeniden darp girişiminde bulunan şüpheliyi yine çevredekiler engelledi.

İhbar üzerine ekipler tarafından gözaltına alınan E.B, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

İki kızının diğer üç öğrenci tarafından darbedildiğini öne süren E.B'nin, velilerinin çağrılması için okula gittiğinde müdürü bulamadığını, okuldan çıkarken de söz konusu kızlardan ikisiyle karşılaştığını, olayın nedenini sorunca kaçmaları üzerine peşlerinden gittiğini söylediği öğrenildi.

Çarşıdaki güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan esnaf Sema Serin, "Çay söylemek için dışarı çıktığımda bir kızın koşarak bana doğru geldiğini fark ettim. 'Abla beni kurtar' deyince araya girip kurtarmaya çalıştım." dedi.

Kızıyla tartışan öğrencilerden birini darbetmeye çalışan baba gözaltına alındı

İznik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öfkeli baba, kızını dövmekle suçladığı kız öğrencileri böyle kovaladı
Ceren'in katilinin yakalanmasını sağlayan esnafa plaket Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 00:14:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızıyla tartışan öğrencilerden birini darbetmeye çalışan baba gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]