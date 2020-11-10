Kızıyla yaşayan engelli anne yardım bekliyor - Son Dakika

Ağrı'da 18 yaşındaki kızı ile beraber yaşayan ve yürüme engeli olan Senem Açar, tekerlekli sandalye almaya gücü yetmediği için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

Ağrı'nın merkeze bağlı Fırat Mahallesinde kızıyla beraber bir apartmanda yaşam mücadelesi veren Senem Açar, çocukken yakalandığı "cam kemik" hastalığı nedeniyle yürüyemediği için temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kızı ve komşularından yardım alıyor. Liseyi açık öğretimden okuyan kızı Nuray Açar ile birlikte aldıkları engelli maaşı ile geçimlerini sağlamaya çalışan Senem Açar, aldıkları maaşın ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini belirterek yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.

Cam kemik hastalığının yanı sıra guatr hastalığının da olduğunu söyleyen Senem Açar, hastalıklarının takibi için düzenli olarak hastaneye gitmesi gerektiğini ancak tekerlekli sandalyesi olmadığı için hastaneye gidemediğini belirtti. Maddi durumu olmadığı için tekerlekli sandalye gücünün yetmediğini vurgulayan Açar, "Cam kemik hastalığım var. Karnımda üç tane şişkinlik var ve ağrı yapıyor. Guatr hastalığım var. Yürüyemiyorum, gidip gelemiyorum. Önceden bastonla gidip geliyordum ama şu an o da bir işe yaramıyor. Durumum olmadığı için tekerlekli sandalyeye mahkümum ama tekerlekli sandalyeyi de alamıyorum. Sadece engelli maaşım var. Her ay 500 TL alıyorum ama o da bize yetmiyor. Keşke yetseydi, kendime bir tekerlekli sandalye alabilseydim" dedi.

"İhtiyaçlarımı karşılamak için emeklemek zorunda kalıyorum"

Zihinsel engelli olan eşini 8 ay önce akciğer kanseri nedeniyle kaybettiğini belirten Senem Açar, kızının kendisine bakabilmek için liseyi açık öğretimden okuduğunu söyleyerek, "Eşim zihinsel engelliydi ve akciğer kanseriydi. 8 ay önce kanserden vefat etti. 18 yaşında bir kızım var. Açık öğretimde lise okuyor. Durumum iyi değil, bu yüzden kızım sürekli bana bakıyor. Çalışamıyor.

Evde çok sıkılıyorum, dışarıya çıkamıyorum. Kızım beni taşıyamadığı için bazen komşulardan destek istiyorum. Komşular beni dışarıya çıkarıyorlar. Akülü tekerlekli sandalyem olsaydı kendim çıkabilirdim. Evin içinde de gidip gelebilirdim. İhtiyaçlarımı karşılayabilirdim. Kızım evde olmadığı zaman ihtiyaçlarımı karşılamak için emeklemek zorunda kalıyorum. Yemek yaptığım zaman, sofrayı kurduğum zaman emekleyerek gidip geliyorum. Eğer bir tekerlekli sandalyem olsaydı hastaneye rahatlıkla gidip gelebilirdim. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum. Lütfen bana yardım edin" diye konuştu. - AĞRI