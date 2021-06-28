KIZKALESİ HALK PLAJI'NDA MAVİ BAYRAK ALDI - Son Dakika

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi'nin Kızkalesi Halk Plajı'ndaki titiz çalışmaları sonucunda almaya hak kazanılan Mavi Bayrak göndere çekildi.

Mersin'de yaz sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Kızkalesi Halk Plajı'nda bu yıl da Mavi Bayrak dalgalanmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Denizkızı Turizm A.Ş. tarafından Kızkalesi Halk Plajı'nda Mavi Bayrak için gerekli 33 kriter başarıyla yerine getirildi. Mavi Bayrak teslim alınarak göndere çekildi.

Titiz çalışmalar sonucunda plajda Mavi Bayrağı dalgalandıran Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in bütün plajlarına Mavi Bayrak kazandırmak amacıyla çalışmalarına hızla devam ediyor. Mavi Bayrak Yerel Sorumluları ve aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Dr. Zafer Kuşatan ile Pelin Teymur tarafından Denizkızı Turizm A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yıldız'a teslim edilen Mavi Bayrak, alkışlar eşliğinde göğün maviliğine çekildi. Susanoğlu Halk Plajı'ndaki 2 Mavi Bayrak ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Mavi Bayraklı plaj sayısı 3'e yükseldi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kızkalesi, Susanoğu, Yapraklıkoy, Yemişkumu, Kocahasanlı, Kumkuyu, Tırtar, Töbank ve Sultankoy halk plajlarında dört dörtlük hazırlık yapan Büyükşehir ekipleri, misafirlerini ağırlamaya başladı. Sosyal mesafeli adalar oluşturularak yerleştirilen şezlonglar, sayısı artırılan duş, tuvalet ve soyunma kabinleriyle vatandaşlara rahat bir ortam sunuluyor. Hijyen rutinleri sıklaştırılan sahiller de şezlonglar da düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Engelsiz bir Mersin'i yaratma yolunda kente yakışır bir uygulama olan engelli rampası ile özel gereksinimli bireyler rahatlıkla denize girebiliyor. Kızkalesi, Susanoğlu ve Yemişkumu plajlarında yer alan engelli rampalarının uygun bulunan diğer plajlara da yerleştirilmesi planlanıyor.