Kızkalesi'nde turizmcilerin yüzünü gurbetçiler güldürdü

Mersin'in, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi civarındaki otellerin büyük bölümünü dolduran gurbetçiler, turizmcilerin yüzünü güldürüyor.

Masmavi denizi, taşsız kumsalı ve ekonomik otelleriyle her yaz sezonu binlerce kişiyi ağırlayan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi, özellikle gurbetçiler tarafından tercih ediliyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi, çevresindeki antik kent ve ören yerleriyle de ziyaretçilerine alternatif gezi imkanı sunuyor.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızkalesi'nin " Doğu Akdeniz'de turizm" denilince akla gelen ilk yerler arasında bulunduğunu, bölgeyi "Mersin'in dünyaya açılan kapısı" olarak gördüklerini söyledi.

Bölgedeki otellerin doluluk oranının, yaz sezonunun sonuna gelinmesine rağmen üst seviyelerde olduğunu vurgulayan Öztop, şöyle konuştu:

"Bayramda yurt içindeki tatilcileri, sonrasında da yurt dışında yaşayan insanlarımızı ağırladık. İşletmeciler ve turizmciler olarak gurbetçileri son derece önemsiyoruz. Gurbetçiler hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyor hem de uzun konakladıkları için bizleri mutlu ediyor."

Öztop, yatak kapasitesinin başta Almanya, sonrasında Rusya ve Avrupa ülkelerinden gelen gurbetçiler sayesinde dolduğunu ifade ederek, "Şu anda işletmelerimizin büyük kısmı gurbetçilerimizle doldu. Buranın müthiş bir havası var, deniz sıcaklığı ise hala mükemmel. Eylülün son günlerine doğru çok ciddi miktarda rezervasyonumuz var. Ekimin sonuna kadar da talebin devam edeceğini öngörüyoruz. İşletmeler memnun." dedi.

"Bu yıl gurbetçilerin ilgisi geçen yıla göre daha fazla"

Otel müdürü Nur Kaya da bu yıl hem yurt içi hem de yurt dışından daha fazla misafir ağırladıklarını, bu durumun kendilerini son derece mutlu ettiğini belirtti.

Kumsalı ve deniz sığlığı açısından çocuklu ailelerin güvenle tatil yapabileceği adreslerin başında Kızkalesi'nin geldiğini anlatan Kaya, "Bu yıl gurbetçilerin ilgisi geçen yıla göre daha fazlaydı. Gurbetçilerin geneli ağustosta gelmeyi tercih etti. Tavsiye, merak üzerine gelenler oldu. Şu an gurbetçilerin ilgisi yerli turistten fazla." şeklinde konuştu.