Son Dakika Haberleri: Kızkalesi'nde turizmcilerin yüzünü gurbetçiler güldürdü
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Kızkalesi'nde turizmcilerin yüzünü gurbetçiler güldürdü

46 dakika önce

Mersin'in, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi civarındaki otellerin büyük bölümünü dolduran gurbetçiler, turizmcilerin yüzünü güldürüyor.

Kızkalesi'nde turizmcilerin yüzünü gurbetçiler güldürdü, System.String[]

Mersin'in, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi civarındaki otellerin büyük bölümünü dolduran gurbetçiler, turizmcilerin yüzünü güldürüyor.

Masmavi denizi, taşsız kumsalı ve ekonomik otelleriyle her yaz sezonu binlerce kişiyi ağırlayan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi, özellikle gurbetçiler tarafından tercih ediliyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi, çevresindeki antik kent ve ören yerleriyle de ziyaretçilerine alternatif gezi imkanı sunuyor.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızkalesi'nin " Doğu Akdeniz'de turizm" denilince akla gelen ilk yerler arasında bulunduğunu, bölgeyi "Mersin'in dünyaya açılan kapısı" olarak gördüklerini söyledi.

Bölgedeki otellerin doluluk oranının, yaz sezonunun sonuna gelinmesine rağmen üst seviyelerde olduğunu vurgulayan Öztop, şöyle konuştu:

"Bayramda yurt içindeki tatilcileri, sonrasında da yurt dışında yaşayan insanlarımızı ağırladık. İşletmeciler ve turizmciler olarak gurbetçileri son derece önemsiyoruz. Gurbetçiler hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyor hem de uzun konakladıkları için bizleri mutlu ediyor."

Öztop, yatak kapasitesinin başta Almanya, sonrasında Rusya ve Avrupa ülkelerinden gelen gurbetçiler sayesinde dolduğunu ifade ederek, "Şu anda işletmelerimizin büyük kısmı gurbetçilerimizle doldu. Buranın müthiş bir havası var, deniz sıcaklığı ise hala mükemmel. Eylülün son günlerine doğru çok ciddi miktarda rezervasyonumuz var. Ekimin sonuna kadar da talebin devam edeceğini öngörüyoruz. İşletmeler memnun." dedi.

"Bu yıl gurbetçilerin ilgisi geçen yıla göre daha fazla"

Otel müdürü Nur Kaya da bu yıl hem yurt içi hem de yurt dışından daha fazla misafir ağırladıklarını, bu durumun kendilerini son derece mutlu ettiğini belirtti.

Kumsalı ve deniz sığlığı açısından çocuklu ailelerin güvenle tatil yapabileceği adreslerin başında Kızkalesi'nin geldiğini anlatan Kaya, "Bu yıl gurbetçilerin ilgisi geçen yıla göre daha fazlaydı. Gurbetçilerin geneli ağustosta gelmeyi tercih etti. Tavsiye, merak üzerine gelenler oldu. Şu an gurbetçilerin ilgisi yerli turistten fazla." şeklinde konuştu.

Kızkalesi, Mersin, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



50 yıldır kullanılan yol "Özel mülkiyettir" yazısıyla kapatıldı, mahalleli mağdur oldu
Çöpten topladığı tahta, sünger ve parkelerden baza yapıp satıyor Geçtiğimiz sene ölen isimlerin videosunu izleyen Ali Sunal'ın gözyaşları sel oldu Milli güreşçi Rıza Kayaalp: Biz de binlerce kişi tarafından karşılanmayı isterdik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 12:30:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızkalesi'nde turizmcilerin yüzünü gurbetçiler güldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]