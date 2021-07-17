Kızkalesi'ndeki tesisler bayram tatili dolayısıyla doldu

" Doğu Akdeniz'in incisi" olarak adlandırılan önemli turizm merkezlerinden Mersin'deki Kızkalesi'nde, Kurban Bayramı tatilinde tesislerin büyük ölçüde dolması turizmcilerin yüzünü güldürdü.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki düşüş ve aşılama çalışmalarının ardından turizm sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Şezlonglarda sosyal mesafe çalışması yapılan, birçok noktaya dezenfeksiyon üniteleri yerleştirilen, duş, tuvalet ve kıyafet kabinlerinin sayısı arttırılan turizm bölgesinde, bayram tatili için açılan rezervasyonlar da büyük ölçüde doldu.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, AA muhabirine, yaz sezonuna çok iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. "Doğu Akdeniz'in incisi"nde yaklaşık 2 bin yatak kapasiteleri olduğunu belirten Çalışkan, "Şu an tamamı doldu. Turizm bölgesindeki kiralık daireler de tamamen doldu. İnsanlar 3-4 gün kalıp gittiğinde yerlerine başkaları geliyor." dedi.

Bayram rezervasyonlarının 9 günlük tatil dolayısıyla yoğun olduğunu ifade eden Çalışkan, "Bayram tatili için hemen hemen kapasitemizin tamamını şimdiden kapattık. Sağ olsun Almanya'dan gelen Türk vatandaşlarımız, İngiltere, İsviçre ve Hollanda'dan gelen yabancı misafirlerimiz rezervasyonlarını aylar öncesinden yaptılar. Onlar da Türkiye'mizi çok özlemişler. Buraya gelirken 'Böyle güzel bir ülke yok, yaşadığınız için ne kadar şanslısınız' diyorlar. Dolayısıyla bayram tatilinde doluluğumuz tam." diye konuştu.

Çalışkan, Doğu Akdeniz kıyılarında müsilaj (deniz salyası) problemi olmamasının tatilcileri mutlu ettiğini anlatarak "Burada müsilaj olmamasından dolayı Çankırı, İstanbul, Yalova, Konya, Gaziantep'ten çok fazla rezervasyon alıyoruz. Üniversitelerle birlikte incelemeler yaptık. Allah'a şükürler olsun burada herhangi bir deniz kirliliği veya deniz salyası yok." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel yönetimle iş birliği halinde Kovid-19'a karşı tüm tedbirleri aldıklarını, güvenliği arttırmak için de dernek olarak deniz botları tahsis edip cankurtaranlar görevlendirdiklerini aktaran Çalışkan, tatilcilerin ilgisinden mutlu olduklarını bildirdi.

"Yüzde 90'a vatan doluluk oranıyla ilerliyoruz"

Otel yöneticisi Nur Kaya da 110 oda ve 220 yatak kapasitesiyle tatilcilere hizmet verdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Temmuzdan itibaren rezervasyon yoğunluğumuz devam ediyor. Bayram tatili için de talep çok, rezervasyonlarımız çok yoğun ilerliyor. Yüzde 90'a varan doluluk oranıyla ilerliyoruz. Bayramda mutlaka dolacağımıza eminiz. Bayram tatili sonrasından da yine aynı şekilde talebin artacağını düşünüyoruz. Eylül ayında bölgemizdeki otellerimizin doluluk oranı yüz 100 olur. Bu durum, ekim ayının 20'sine kadar devam eder. Ben bu yıl turizm sezonunun ekim ve kasım ayına da sarkacağını düşünüyorum. Gurbetçilerimiz talepleri çok fazla. Yıllık izinlerini genelde bayram ve bayram sonrasına bırakıyorlar. Yerli turistin de buraya talebi fazla. Kızkalesi herkesin bütçesine uygun bir tatil merkezi."

Kızkalesi muhtarı ve bir otelin yöneticisi Murat Kale de Kovid-19 nedeniyle geçen turizm sezonunu kötü geçirdiklerini kaydederek "Bu yıl haziran ayından itibaren belli bir yoğunluğumuz var. Bir otel işletmecisi olarak bayram tatili için rezervasyon alamıyorum, o derece yoğunuz. İnşallah geçen yılın turizm açığını bu sezon işletmeler olarak kapatacağız. Buraya genelde Avrupa ülkelerinden gurbetçilerimiz geliyor." dedi.