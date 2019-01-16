Son Dakika Haberleri: Kızkalesi'ni Yağmur ve Fırtına Vurdu

Kızkalesi'ni Yağmur ve Fırtına Vurdu

1 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde fırtına ve aşırı yağış hayatı felç etti, tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi de büyük zarar gördü.

Kızkalesi'ni Yağmur ve Fırtına Vurdu, System.String[]
MERSİN'in Erdemli ilçesinde fırtına ve aşırı yağış hayatı felç etti, tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi de büyük zarar gördü.

İlçeye bağlı Doğu Akdeniz'in tarihi ve turistik bölgesi Kızkalesi Mahallesi de yağış ve fırtınadan etkilendi. Fırtına nedeni ile oluşan dalgalar adeta sahili yuttu. Dev dalgalar tarafından sahile ve parklara vuran taşlar, işletme ve otellerin giriş kapılarına kadar ulaştı. Kızkalesi sahili adeta savaş alanına dönerken, enerji nakil hatlarındaki hasar nedeni ile mahalle elektriksiz kaldı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:57 Kaynak: DHA

Erdemli, Mersin, Kızkalesi, Güncel
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