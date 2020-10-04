Kızkalesi sahili ekimde dolu - Son Dakika

Kızkalesi sahili ekimde dolu

MERSİN'de yerli ve yabancı tatilciler sıcak havada Kızkalesi sahilinde yoğunluk oluşturdu.

Kızkalesi sahili ekimde dolu, System.String[]

MERSİN'de yerli ve yabancı tatilciler sıcak havada Kızkalesi sahilinde yoğunluk oluşturdu. Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, sahilde fiyatların da yüzde 50'nin altına düştüğünü belirterek, vatandaşları Kızkalesi'ne davet etti.

Doğu Akdeniz'in turizm cenneti Mersin'de hava sıcaklığı 30, hissedilen sıcaklık 35 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 24 dereceye ulaştı. Yerli ve yabancı turistler, ekim ayına rağmen Erdemli ilçesindeki tarihi Kızkalesi sahilinde yoğunluk oluşturdu. Turistler, denizde yüzerek, kumsalda güneşlenerek güzel havanın keyfini sürdü. Bazıları sahilde düzenlenen çeşitli oyunlara katılırken, bazıları ise su sporlarını tercih etti. Tatilcilerin birçoğunun, koronavirüs tedbirlerine uyduğu ancak bazı gençlerin el teması olan oyunlardan vazgeçmediği görüldü.

FİYATLAR YÜZDE 50'NİN ALTINDA

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın haziran ve temmuz aylarında doluluk yaşanmadığını ancak ağustos ve eylül aylarındaki yoğunlukla birlikte açığın biraz da olsa kapandığını kaydetti. Ekim ayının ilk hafta sonunda sahilin cıvıl cıvıl olduğunu kaydeden Çalışkan, "Denizin içi insanlarla dolu. Kumsal, güneşlenen insanlarla dolu. İlk defa ekim ayında plajın kalabalık olduğunu görüyorum. Buradan insanlara sesleniyorum, çocuklarını alsınlar gelsinler, ben insanları bekliyorum. Yaz mevsimi devam ediyor gibi. Gelin güzel denizimizden istifade edin. Fiyatlarımız da yüzde ellinin altına inmiş durumda" diye konuştu.


Kızkalesi sahili ekimde dolu
Kızkalesi sahili ekimde dolu
Kızkalesi sahili ekimde dolu
Kızkalesi sahili ekimde dolu
Kızkalesi sahili ekimde dolu
Kızkalesi sahili ekimde dolu
Kızkalesi sahili ekimde dolu
Kızkalesi sahili ekimde dolu
Kızkalesi sahili ekimde dolu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 14:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kızkalesi sahili ekimde dolu - Son Dakika

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