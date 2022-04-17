Kızkalesi sahili hareketlendi... Sıcak havayı gören vatandaşlar denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı - Son Dakika
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Kızkalesi sahili hareketlendi... Sıcak havayı gören vatandaşlar denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı

17.04.2022 14:08

Kızkalesi sahili hareketlendi.

Kızkalesi sahili hareketlendi... Sıcak havayı gören vatandaşlar denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı

Türkiye'nin turizm merkezleri arasında ilk sıralarda yer alan Mersin'de, hava sıcaklığı hafta sonu 26 dereceyi görünce, bir çok kişi Kızkalesi sahilinde doyasıya vakit geçirdi

Sahile gelen vatandaşlar denize girerek sıcak havanın tadını çıkarırken, bazı vatandaşlarda sahilde yürüyüp, tekne turu gerçekleştirdi

Deniz anaları istilasından kurtulan sahilde, nadir de olsa kıyıya vurmuş olanları dikkat çekti

MERSİN - Türkiye'nin turizm merkezleri arasında yer alan Mersin'de, hava sıcaklığı hafta sonu 26 dereceyi görünce, bir çok kişi Kızkalesi sahilinde doyasıya vakit geçirdi. Sahile gelen vatandaşların kimi denize girdi, kimileri de yürüyüş ve tekne turuna katılarak denizin keyfini çıkardı.

Ülke genelinde soğuk havanın yerini sıcağa bırakması ile birlikte özellikle sahil şehirleri hareketlenmeye başlandı. Türkiye'nin turizm merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi, sezon açılmamasına rağmen hareketlendi. Hafta sonu sıcaklığın 26 derecelere ulaşmasını fırsat bilen vatandaşlar, Kızkalesi sahilinde vakit geçirdi. Sahile gelen vatandaşlardan bazıları denize girerek serinlerken, bazıları da kumsalda yürüyüşü yaptı. Çocuklar da aileleri ile birlikte çeşitli etkinlikler yaptı ve denizde oynayarak vakit geçirdi. Mersin'in dışında Adana ve Kayseri gibi çevre illerden gelen vatandaşlar ise denizin bu dönemde ayrı bir güzel olduğunu kaydetti. Ayrıca, geçtiğimiz ay yoğun olarak sahile vuran ölü deniz analarının artık nadiren göründüğü, bir kaç hafta sonra tamamen ortadan kaybolmasının beklendiği belirtildi.

Kayseri'den hafta sonunu değerlendirmek için geldiklerini belirten tatilcilerden Nihat Değirmenci, "Stresimizi, negatif enerjimizi atalım diye geldik. Bugün sıcak hava güzel. Havalar sıcak giderse de sezon iyi olur" dedi.

Meteoroloji ise Salı gününden itibaren artan sıcaklığın hafta sonuna kadar 6-7 derece düşeceğini ancak hafta sonu ise 28 derecelere tekrar çıkacağını bildirdi.

Kızkalesi sahili hareketlendi... Sıcak havayı gören vatandaşlar denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı
Kızkalesi sahili hareketlendi... Sıcak havayı gören vatandaşlar denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı
Kızkalesi sahili hareketlendi... Sıcak havayı gören vatandaşlar denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı

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Kızkalesi, Türkiye, Turizm, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızkalesi sahili hareketlendi... Sıcak havayı gören vatandaşlar denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı - Son Dakika


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