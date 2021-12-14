KIZKALESİ TATİL MERKEZİNİN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI - Son Dakika

MERSİN'in turizm merkezi Kızkalesi'nin sorunları, turizm destinasyonlarında sürdürülebilir mekan planlaması toplantısında konuşuldu.

Polonya LODZ Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Turizm Planlaması bölümü tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin yanı sıra Polonya, İtalya, Portekiz, Norveç'ten 6 üniversite ve araştırma kurumunun katılımıyla yürütülen Avrupa Birliği Erasmus+ Projesi'nin ertelenen turizm destinasyonlarında sürdürülebilir mekan planlaması toplantısı, Mersin'de gerçekleştirildi. Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi'nden akademisyenler ve öğrencilerin de yer aldığı projenin Mersin hareketliliğine, pandemi dolayısıyla hareketlilik izni alamayan Norveç ve İtalya üniversiteleri katılamadı. 5 gün süren hareketliliğe Polonya'dan iki üniversite ve Portekiz'den bir üniversite, 14 öğrenci ve 7 araştırmacı, akademisyen, Mersin Üniversitesi'nden 7 öğrenci 4 akademisyen ile toplam 32 kişi katıldı. Mersin grubu sorumlusu Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kemal Birdir, "Mersin hareketliliğinde araştırma odağında Mersin'in turizm merkezi Kızkalesi odak noktası olarak belirlendi. Akademisyenler ve öğrenciler, Kızkalesi'ne bir keşif ziyaretinde bulundu ve Kızkalesi paydaşları muhtar Murat Kale, Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, gazeteci Ali Rıza Eren ve turizm işletmecileri ile toplantı yaparak destinasyonun sorunları ve kısıtları tartışıldı. Grup Kızkalesi'ni gezerek gözlem ve incelemeler yaptı. İzleyen adımda Mersin belediyelerinde Kızkalesi destinasyonundan sorumlu planlamacılar ve kurumlarla bir toplantı yapılarak Kızkalesi'nin sorunları derinlemesine analiz edildi. Bu bilgiler çerçevesinde katılımcı öğrenciler ve akademisyenler tarafından geliştirilecek öneriler ve tavsiyeler rapor haline getirilerek, Kızkalesi turizm destinasyonunun sürdürülebilir bir turizm destinasyonu olması için katkı sağlanması amaçlanmaktadır" dedi.

Birdir, projenin maliyetinin Avrupa Birliği fonlarından karşılandığını, Mersin Üniversitesi'ne proje desteği olarak 37 bin 510 avro destek verildiğini sözlerine ekledi. Öte yandan proje boyunca misafir akademisyenler ve öğrenciler, projeden aldıkları destekle uçak bileti, günlük harcamaları ve konaklama giderlerini karşılıyor.