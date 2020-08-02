Kızkalesi tatilcilerle doldu, sosyal mesafe unutuldu - Son Dakika

MERSİN'in Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'nde, Kurban Bayramı tatilinde binlerce misafir ağırlandı. Konaklama tesisleri yüzde 100 oranında dolunca şezlonglarda sabahlayanlar oldu. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmeyen plajda, mesafeli konulan şezlongların misafirler tarafından birbirine yaklaştırılması dikkat çekti.

Her yıl binlerce tatilcinin akın ettiği Doğu Akdeniz'in gözde tatil merkezlerinden Kızkalesi, Kurban Bayramı öncesi gelecek misafirler için hazır hale getirildi. Bölgede konaklama tesislerinin tamamen dolu olması nedeniyle bazı misafirler, kalacak yer bulamadı. Bazıları, araçlarında geceyi geçirirken, bazı misafirler de plajlarda sabahladı. Yol kenarlarında, ağaç altlarında, duvar diplerinde uygun yer bulanlar, geceyi buralarda geçirmek zorunda kaldı.