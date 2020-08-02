Kızkalesi tatilcilerle doldu, sosyal mesafe unutuldu - Son Dakika

Kızkalesi tatilcilerle doldu, sosyal mesafe unutuldu

MERSİN'in Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'nde, Kurban Bayramı tatilinde binlerce misafir ağırlandı.

Kızkalesi tatilcilerle doldu, sosyal mesafe unutuldu, System.String[]

MERSİN'in Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'nde, Kurban Bayramı tatilinde binlerce misafir ağırlandı. Konaklama tesisleri yüzde 100 oranında dolunca şezlonglarda sabahlayanlar oldu. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmeyen plajda, mesafeli konulan şezlongların misafirler tarafından birbirine yaklaştırılması dikkat çekti.

Her yıl binlerce tatilcinin akın ettiği Doğu Akdeniz'in gözde tatil merkezlerinden Kızkalesi, Kurban Bayramı öncesi gelecek misafirler için hazır hale getirildi. Bölgede konaklama tesislerinin tamamen dolu olması nedeniyle bazı misafirler, kalacak yer bulamadı. Bazıları, araçlarında geceyi geçirirken, bazı misafirler de plajlarda sabahladı. Yol kenarlarında, ağaç altlarında, duvar diplerinde uygun yer bulanlar, geceyi buralarda geçirmek zorunda kaldı.

'DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI'Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, pandemi nedeniyle bölgede önlemlerini aldıklarını söyledi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nin önemli nokta olduğunu belirten Öztop, "Burada mavi bayraklı plajımız var. Oteller ve işletmelerin doluluk oranı şu anda yüzde 100 oranına ulaştı. Bu doluluk oranını bayram sonrasında da yüksek oranda tutmaya çalışacağız. Kızkalesi misafirlerini ağırlamaya hazır. Buradan herkesi Kızkalesi'ne davet ediyorum. Gelen misafirlerimiz koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlere uysun ve dönüş yolunda trafik kurallarına lütfen uysun" dedi.'BAYRAM SONRASINDA DA YOĞUNLUK BEKLİYORUZ'Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale de bayram dolayısıyla kalabalık olduğunu söyledi. Tesislerin ve ikincil konutların tamamen dolduğunu belirten Kale, "Rezervasyon yaptırmayıp da Kızkalesi'ne gelen vatandaşlarımız, belediyemizin sahildeki şezlonglarında sabahlamak zorunda kalıyorlar. Bu yoğunluğun bayram sonrasında da olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALI UNUTULDUÖte yandan Kurban Bayramı dolayısıyla dolup taşan plajda koronavirüs önlemleri ise hiçe sayıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmeyen plajda, mesafeli konulan şezlongların misafirler tarafından birbirine yaklaştırılması ise dikkat çekti.

Kurban Bayramı, Kızkalesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 02:02

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kızkalesi tatilcilerle doldu, sosyal mesafe unutuldu - Son Dakika
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