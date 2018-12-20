Kızlar Arasında: Doğru İnsanı Bulduğunuzu Nasıl Anlarsınız?

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CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İtiraf: Bir Sürü Hatamız Oldu

Putin'den Çok Konuşulacak Atatürk Yorumu: Bizim İçin Çok Değerli