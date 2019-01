Kızlar Kaleyi Ele Geçirdi

- (Özel haber) Kızlar kaleyi ele geçirdiKızlar iyi kaleci olmak için erkekler ile birlikte özel antrenmanda ter döküyorlarKAYSERİ - Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi takımlarında kalecilik yapan iki genç kız hayallerini gerçekleştirmek için özel idman yapıyor. Erkek kalecilere adeta taş çıkartan Asiyenur Koçyiğit ve Nazire Özer hedef olarak milli formayı belirlediler.Kaleci Antrenörü Ayhan Ünal 'ın verdiği özel kaleci derslerine katılan genç sporcuların arasında iki kız kaleci dikkat çekiyor. Çalışmalardaki hırsları ile ön plana çıkan Asiyenur Koçyiğit ve Nazire Özer erkek kalecilerin yaptığı en zor hareketleri yaparak takdir topluyor. Kılıçaslan Yıldızspor forması giyen Asiyenur Koçyiğit ile Anadolu Yıldızları forması altında top koşturan Nazire Özer, erkek kaleciler ile birlikte aynı antrenmanları yaparken, özel dersler ile hayallerini gerçekleştirmenin hesaplarını yapıyorlar. Kendilerini bu zor hareketleri yaparken görenlerin şaşırdığını söyleyen Asiyenur Koçyiğit, "Küçüklüğümden beri sevdiğim futbola kaleci olarak başladım. Futbol ve dolayısıyla kalecilik erkeklere özel bir şey değil. Çok çalışarak bu konuda kızlarında ne kadar başarılı olduğunu göstermek istiyorum. Çok çalışıyorum. Ekstra antrenmanlar yapıyorum. Kondisyonumu ve formumu her daim sıkı bir şekilde korumaya özen gösteriyorum" dedi.Kaleciliğin kendileri için engelden ziyade zevk ve hobi olduğunu ifade eden Nazire Özer, "İnşallah bir gün bu bizim için bir meslek haline de gelir. Boş zamanlarım olduğu gibi sahaya koşuyorum. Hiçbir zaman eldivenlerimi yanımdan ayırmıyorum" diye konuştu.Ayhan Ünal ise iki genç kalecinin de hırslı olduğunu ve bu çalışma temposu ile çok daha iyi yerlere geleceklerine inandığını kaydetti.Asiyenur Koçyiğit, antrenörü Ayhan Ünal'ı kendine örnek aldığını söyleyerek, "Her zaman örnek aldığım tek kaleci var. O da şüphesiz kar kış demeden soğuk sıcak bilmeden bize bur da bildiği her şeyi aktarıyor. İnşallah bir gün onun gibi bir insan ve kaleci olabilirim" şeklinde konuştu. Nazire Özer de, idolünün Galatasaray 'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera olduğunu açıklayarak, "Çok sevdiğim ve beğendiğim bir kaleci. İşini hakkıyla ve layığıyla yapan, taraftarının gözdesi bir insan. O yüzden Muslera'yı örnek alıyorum" değerlendirmesinde bulundu.