Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup müsabakaları sona erdi - Son Dakika

Düzce'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakaları, 8-10 Nisan'da 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapıldı.

Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Sinop, Amasya ve Samsun'dan katılan 2008, 2009, 2010 yaş kategorilerinden oluşan kız takımları 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, +54 kilo kata sıkletlerinde, erkek takımları 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, +60 kilo kata sıkletlerinde sahaya çıktı.

Yapılan müsabakaların ardından, Düzce Karate Takımı kızlarda 44 puanla şampiyon olurken, erkeklerde ise 44 puanla üçüncü olarak yarı final müsabakalarına çıkmaya hak kazandı. Düzce toplamda 5 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya alarak yarı finale yükseldi.

Yarı Final Grupları 24-26 Mayıs tarihlerinde Düzce'de düzenlenecek.