Kızlar Mini Etekle Camiye Girdiler ... Namazdan Sonra Caminin Önünde Onlara Ne Yapıldığını Görün !!!
1 saat önce
Dünya ve insanlık olarak birbirinden farklı din ve inanışa sahibiz. İlk savundukları şey hoşgörü ve saygı olarak bilinen dinleri maalesef bazı insanlar bu amaçları dışında kullanabilmektedirler.
Dünya ve insanlık olarak birbirinden farklı din ve inanışa sahibiz. İlk savundukları şey hoşgörü ve saygı olarak bilinen dinleri maalesef bazı insanlar bu amaçları dışında kullanabilmektedirler. Biz de bugün sizlere bu duruma iyi örnek olabilecek olaylardan bahsedeceğiz.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:39 Kaynak: Youtube
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