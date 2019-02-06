Son Dakika Haberleri: Kızlar Pansiyonu Ateşe Verdi

Kızlar Pansiyonu Ateşe Verdi

14 dakika önce

Kızlar pansiyonu ateşe verdi Kavgaya karıştığı iddia edilen 2 kız öğrenci gözaltına alındıAYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde, kız öğrencilerin barındığı pansiyondaki yatakların ateşe verilmesi sonucu maddi hasar oluştu.

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Kızlar pansiyonu ateşe verdi
Kavgaya karıştığı iddia edilen 2 kız öğrenci gözaltına alındı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde, kız öğrencilerin barındığı pansiyondaki yatakların ateşe verilmesi sonucu maddi hasar oluştu.
Olay, akşam saat 18.30 sıralarında Efeler ilçesi Girne Mahallesinde bulunan bir kız öğrenci pansiyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; pansiyonda barınan kız öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu, pansiyonda barınan öğrencilerden bazıları ikinci katta bulunan iki ayrı odadaki yatak ve yastıkları ateşe verdi. Pansiyon görevlilerinin dumanları fark edip yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Pansiyon idarecileri tarafından kısa sürede tahliye edilen ve büyük korku yaşayan kız öğrencilere, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, binanın alt katı ve çevre binalara sıçramadan söndürüldü. İki odada da maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili olarak, polis ekipleri yatakları ateşe verdikleri iddia edilen iki kız öğrencinin ifadesine başvurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:57 Kaynak: İHA

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