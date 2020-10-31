Kızlar saç saça baş başa birbirine girdi - Son Dakika

Kızlar saç saça baş başa birbirine girdi
31.10.2020 12:27
Kızlar saç saça baş başa birbirine girdi Kahramanmaraş'ta bir grup genç kız saç saça baş başa birbirine girdi.
Kızlar saç saça baş başa birbirine girdi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir grup genç kız saç saça baş başa birbirine girdi. Kızların kavgası güçlükle ayrıldı.
Kavga, Dulkadiroğlu Trabzon Bulvarı'nda yaşandı. İki kız grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ayırmak istediği kızlar birbirlerinin saçını çekerek ve tekmeler atarak kavga etti. Bir süre devam eden kızların kavgası daha sonra vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. Kızlar olay yerinden farklı istikametlere doğru ayrıldı.
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