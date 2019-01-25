Kızlar Sokak Ortasında Tekme Tokat Kavga Etti
42 dakika önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2 genç kızın sokak ortasında tekme tokat kavga etmesi cep telefonu tarafından kaydedildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2 genç kızın sokak ortasında tekme tokat kavga etmesi cep telefonu tarafından kaydedildi. Kavga eden kızları mahalle sakinleri güçlükle sakinleştirebildi.
Ereğli ilçesinin Kepez Mahallesi'nde sokak ortasında meydana gelen kız kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı. Aynı erkek arkadaşına aşık olan iki genç kız arasında önce tartışma daha sonra kavga çıktı. O sırada yoldan geçen yaşlı bir adam kızlara bastonu ile müdahale edip ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Kavga sesleri üzerine olay yerine gelen mahalle sakinleri kızları güçlükle ayırabildi. İki genç kız, kavganın ardından birbirlerine sözlü olarak hakaretlerde bulunmaya devam etti. Kavga eden kızlar daha sonra olay yerinden ayrılarak uzaklaştı. - ZONGULDAK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:08 Kaynak: İHA
Genç Kıza Taciz İddiası Telefonunu Açık Bırakınca Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'a Güvenli Bölge Çıkışı: Sözünü Tutmazsan Biz Yaparız
Efsane Başkan Ali Şen'den Ali Koç'a Sitem: Arıyorum, Telefonlarıma Çıkmıyor
Acılı Baba, Çocuğunun Cenazesini Fotoğraflarına Bakarak Bekledi