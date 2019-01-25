Son Dakika Haberleri: Kızlar Sokak Ortasında Tekme Tokat Kavga Etti

Kızlar Sokak Ortasında Tekme Tokat Kavga Etti

42 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2 genç kızın sokak ortasında tekme tokat kavga etmesi cep telefonu tarafından kaydedildi.

Kızlar Sokak Ortasında Tekme Tokat Kavga Etti, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2 genç kızın sokak ortasında tekme tokat kavga etmesi cep telefonu tarafından kaydedildi. Kavga eden kızları mahalle sakinleri güçlükle sakinleştirebildi.

Ereğli ilçesinin Kepez Mahallesi'nde sokak ortasında meydana gelen kız kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı. Aynı erkek arkadaşına aşık olan iki genç kız arasında önce tartışma daha sonra kavga çıktı. O sırada yoldan geçen yaşlı bir adam kızlara bastonu ile müdahale edip ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Kavga sesleri üzerine olay yerine gelen mahalle sakinleri kızları güçlükle ayırabildi. İki genç kız, kavganın ardından birbirlerine sözlü olarak hakaretlerde bulunmaya devam etti. Kavga eden kızlar daha sonra olay yerinden ayrılarak uzaklaştı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:08 Kaynak: İHA

Zonguldak, kavga, 3. Sayfa
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