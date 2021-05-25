Kızlar Tepesi Parkı, Siirt'in sosyal yaşamına renk kattı - Son Dakika

Siirt'te Kızlar Tepesi Parkı, 3 dönüm alanda kurulan gölet, amfi tiyatro, yürüyüş parkurları, dinlenme, macera parkı ve sosyal tesis alanlarıyla vatandaşlara kapılarını açtı.

Siirt Belediyesi, vatandaşların konforlu yaşamla buluşması için yeşil alan oluşturma ve park yapma çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle 2017'de yapımına başlanan, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun girişimleriyle tamamlanarak hizmete açılan Kızlar Tepesi Parkı da ziyaretçilerine görsel şölen yaşatıyor.

Kente hakim tepede yer alan yaklaşık 40 dönüm alana sahip olan park, 3 dönüm alanda kurulan gölet, amfi tiyatro, yürüyüş parkurları, dinlenme, macera parkı ve sosyal tesis alanlarıyla kent sakinlerinin beğenisini kazandı.

Hacıbektaşoğlu, AA muhabirine, devletin imkanlarını vatandaşların hizmetine sunmak için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Belediye başkan vekilliğine görevlendirildikten sonra parkla ilgili eksiklikleri tespit ettiklerini belirten Hacıbektaşoğlu, "Eksiklikleri gidererek burayı işletmeye karar verdik. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre beklendi. Parkımız bazı bölümleri dışında vatandaşımızın hizmetine açıldı." dedi.

Parkın, kentin en güzel yerinde yer aldığını anlatan Hacıbektaşoğlu, yeşil alanın hizmete girmesinin vatandaşlar açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"İnsanlarımız nefes alacak, istirahat edecek. İl dışından gelecek misafirlerini gönül rahatlığıyla ağırlayabilecekler. Parkımızda 7'den 70'e herkesin çoluğuyla çocuğuyla haftanın herhangi bir saati gelip yemek yiyebileceği, çayını içebileceği, istirahat edebileceği mekanlar oluşturdu. Bu da Siirt'in aynı zamanda sosyal ve turizm kapasitesine önemli bir destek oldu."

"Siirt'e gelen her kuruş Siirtliler için harcanacak"

Hacıbektaşoğlu, Siirtlilerin hizmetlerin en iyisi ve en kalitelisine layık olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların bölgeye yatırım noktasında her türlü desteği verdiğine dikkati çeken Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Siirt'e gelen her kuruş Siirtliler için harcanacak. Her şeyin başı huzur. Huzur var hayat var. Allah'a şükür bugün tüm bu çalışmaları yapabiliyorsak, vatandaşımız huzurla iş yerinde, evinde, tarlasında, sürüsünün başında, bağında, bahçesinde üretimini, hayatını devam ettiriyorsa huzur sayesindedir."

Vatandaşlar memnun

Vatandaşlardan Suat Ulu da kentin çehresini değiştiren parkı çok beğendiğini söyledi.

Parkın her yönüyle ilgi çektiğini belirten Ulu, "Kentte yeşil alan eksikliği vardı ve bu konuda çalışmalar yapılıyor. Kızlar Tepesi Parkı çok güzel olmuş, yapanların ellerine sağlık." dedi.

Fatma Altan da arkadaşlarıyla ziyaret ettiği parkı çok güzel bulduğunu anlatarak, "Siirt için muhteşem olmuş, çok beğendik." ifadelerini kullandı.