Kızları istedi, polis ekipleri Mustafa amcaya doğum günü sürprizi yaptı - Son Dakika

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Kızları istedi, polis ekipleri Mustafa amcaya doğum günü sürprizi yaptı
6 saat önce
TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan Mustafa Çelik'e (72) İstanbul'da yaşayan kızlarının isteği üzerine polis ekipleri pastalı doğum günü sürprizi yaptı.
TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan Mustafa Çelik'e (72) İstanbul'da yaşayan kızlarının isteği üzerine polis ekipleri pastalı doğum günü sürprizi yaptı.İstanbul'dan yaşayan ve iki kardeş ile evli olan Hülya ve Gülperi Kalay koronavirüs tedbirleri nedeni ile ziyarete gidemedikleri babaların Mustafa Çelik'e doğum günü sürprizi yapmak istedi. Reşadiye İlçe Emniyet Amirliğini arayan iki kardeş, babalarının doğum günü olduğunu iletti. Bunun üzerine Vefa Destek Grubunda görevli polisler Mustafa Çelik için doğum günü pastası alarak evine gitti. Polis ekipleri o anları cep telefonuyla da görüntüledi. Kızlarının kendisine sürpriz yaptığını öğrenen Çelik duygu dolu anlar yaşadı. Polislere teşekkür eden Mustafa Çelik, sürprizin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 11:23 Kaynak: DHA
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