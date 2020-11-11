Kızları öldürülen acılı anne-baba, sanığın en ağır cezayı almasını istedi - Son Dakika

Kızları öldürülen acılı anne-baba, sanığın en ağır cezayı almasını istedi

11.11.2020 10:40
Kızları öldürülen acılı anne-baba, sanığın en ağır cezayı almasını istedi, System.String[]

MERSİN'de Cengiz (54)-Necla Öcüm (50) çifti, eşi Umut Aras (29) tarafından öldürülen kızları Ebru Aras'ın (24) mezarı başında gözyaşı dökerek sanığın ağır cezayı almasını istedi.

MERSİN'de Cengiz (54)-Necla Öcüm (50) çifti, eşi Umut Aras (29) tarafından öldürülen kızları Ebru Aras'ın (24) mezarı başında gözyaşı dökerek sanığın ağır cezayı almasını istedi.Olay, ocak ayında Iğdır'ın Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ebru Aras, şiddetli geçimsizlik nedeniyle Doğubayazıt Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olan eşi Umut Aras'la boşanma aşamasına geldi. İkili arasında yaşanan tartışma büyüyünce Umut Aras, yanında getirdiği tabanca ile Ebru Aras'a ateş etti. Genç kadın, kanlar içinde yere yığılırken, Umut Aras ise bu kez silahı göğsüne dayayıp tetiği çekerek intihar girişiminde bulundu. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Ebru Aras'ı banyoda, Umut Aras'ı ise evin bir odasında kanlar içinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ebru Aras'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Umut Aras ise kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyatın ardından da Umut Aras, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çiftin olay sırasında bakıcısında olan 2 yaşındaki işitme engelli oğulları M.İ.A. ise devlet korumasına alındı. Yaralı Umut Aras, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Aras hakkında 'Eşi planlayarak öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. Bugün görülecek duruşma öncesi kızlarının merkez Mezitli İlçe Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden Öcüm çifti adalet istedi.'KIZIMLA KONUŞTUKTAN 40 DAKİKA SONRA ÖLÜM HABERİNİ ALDIM'Kızının 4 yıl süren evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını dile getiren Cengiz Öcüm, kızıyla konuştuktan 40 dakika sonra polisin kendisini arayarak ölüm haberini verdiğini söyledi. Evliliklerinden doğan engelli çocuk nedeniyle ikili arasında problemler yaşandığını öne süren Öcüm, Çocuk doğduktan sonra kızıma kötü davranmaya başladı. Kızım ölmeden önce çocuğuna mektup bırakmış. Bunları anlatmış. 1 yıl boyunca eve almadı kızımı. Kızım elinde valizi sürekli oradan oraya gitti. Sanık başkaları ile yaşamaya başlamış, eve gelmemiş. Kızımı öldürmeden 3 ay önce boşanma davası açtı. Kızım yuvasını kurtarmak için çok mücadele etti. Fakat bir türlü ikna edemedik. Ben bizzat konuştum ne istediğini sordum, boşanmak istediğini söyledi. Biz de tamam dedik, kızımı getirdim. Kızım okuduğu için tekrar Iğdır'a dönmek zorunda kaldı. Buraya geldiğinde 3 aylık hamile imiş. Çocuğu aldırmak istemiş, kızımı tehdit etmiş. Kızım çocuğu aldırmak için Ağrı Doğubayazıt'ta bir özel hastaneye gitmiş. Orada babasının imzası lazım demişler. Bunun üzerine kızıma 'seni de çocuğu da öldüreceğim' diye mesaj atmış. En sonunda istediğini yaptı. Ölümünden 10 dakika önce beni aradı, konuştuk. Küçük kızımla konuşurken kapı çalıyor, telefonu kapatıyor. 40 dakika sonra polis aradı, 'başın sağ olsun' dediler, eşi tarafından vurulmuş dedi.'ADALET İSTİYORUM'Sanığın olayı nefsi müdafaa kapsamına sokmak için her türlü yolu denediğini kaydeden Öcüm, Olayı gören kimse yok. Buradan yetkililere sesleniyorum. Adalet istiyorum. Bu kız benim değil, hepimizin kızıydı. Bu hepimizin meselesi. Ben adalete güveniyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. diye konuştu'BAŞKA ANNENİN YÜREĞİ BENİMKİ GİBİ YANMASIN'

Acılı anne Necla Öcüm ise, Cumhurbaşkanımızdan, yetkililerden yardım istiyorum. Benim kızıma çektirdi, başka kızlar çekmesin. Başka annenin yüreği benimki gibi yanmasın. 4 yıl kızıma çektirdi, 4 yıl sonra canını aldı. Adalet istiyorum dedi.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kızları öldürülen acılı anne-baba, sanığın en ağır cezayı almasını istedi - Son Dakika


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