GTÜ, Intertech ve Accenture iş birliğiyle düzenlenen, 'Kızlarımız Bilgisayar Mühendisi Oluyor' projesiyle, İstanbul ve Kocaeli'de lise öğrenimi gören, yüz kız öğrenciye bölüm tanıtımı yapıldı.

Etkinlik, Türkiye'de Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan erkek öğrenci oranının yüzde 80'lerde, kız öğrenci oranının ise 20'lerde olmasının neden olduğu fırsat eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlendi. Etkinlikte akademisyen, mühendis ve yönetici olarak sektörde büyük başarılara imza atmış isimler de yer aldı.

Türkiye'nin en başarılı Bilgisayar Mühendislerini mezun eden Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)'nden akademisyenler, finans ve bankacılık sektörüne yönelik geliştirdiği yenilikçi çözümlerle Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri arasında yerini alan 'Intertech'ten ve strateji, danışmanlık, dijital, teknoloji ile operasyon alanında profesyonel hizmetler sunan 'Accenture EndustriX.0 Türkiye'den yöneticiler, kız öğrencilere Bilgisayar Mühendisliği bölümü hakkında bilgi verdiler.

'MÜHENDİSLİK ERKEK İŞİDİR' ALGISI DEĞİŞMELİ

İstanbul ve Kocaeli'de çeşitli liselerde öğrenimlerini sürdüren öğrenciler, program kapsamında İstanbul Teknopark'ta bulunan Intertech Ar-Ge merkezinde ağırlandı.

Seminer Salonunda, öncelikle Intertech Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dilek Duman genel bir tanıtım konuşması yaptı. Firma olarak elde ettikleri başarıların ve kazanılan ödüllerin arka planında disiplinli ve ayrıntıya önem veren kadın mühendislerin büyük katkısı olduğunun altını çizen Duman, kadınların iyi mühendis olamayacağı yönündeki haksız tutumu değiştirmek istediklerini vurguladı. Ayrıca, şirkete eleman alımlarında kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaparak, sektörde çalışan kadın sayısını artırmak istediklerini de sözlerine ekledi.

SADECE MEZUN OLMAK YETMEZ

Etkinlik açılış konuşmasının ardından, GTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sinan Akgül, sunumunda bölüm hakkında genel bir tanıtım yaptı. Bölümün çalışma, araştırma ve uzmanlaşma alanları hakkında bilgi verdi. Akgül, Amerika İş Kurumu tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, 'Geleceğin En Önemli ve Kazançlı Meslekleri' sıralamasında Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliğinin ilk sırada yer aldığına vurgu yaptı. Ayrıca, kariyer planlamasını doğru yaparak, kararlı ve istekli bir şekilde ilgi duyduğu alana yönelen her öğrencinin başarılı olacağını hatırlatarak, bu başarının mühendislik bölümleri için de geçerli olduğunu ifade etti. Öğrencilere, mezuniyet sonunda aldıkları diplomanın tek başına yeterli olmayacağını söyledi. Öğrencilerin her alanda gelişimi takip etmelerini tavsiye ederek, mesleklerinin öngördüğü uzmanlığın ilerisinde adımlar atmasının önemine değindi.

Accenture Türkiye Ülke Lideri Nesrin Keçik, yaptığı konuşmada bilişim dünyasında kadın çalışanların yeri ve önemine değinerek, firmalarında çalışan kadınların, çalışma koşulları hakkında bilgi verdi. Bilim ve teknoloji alanında kadınların söz sahibi olmasıyla, ülkemizde iyi yetişmiş araştırmacıların ve mühendislerin sayısının artacağını ifade ederek, tıpkı Intertech gibi kendilerinin de işe alım sürecinde kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını sözlerine ekledi.

GTÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Didem Gözüpek, Intertech Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Büyükkaya, Bölüm Müdürü Berrak Yenal, Accenture Yazılım Mühendisi Kezban Bayır, bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, kadınların da bu alanda yoğunlaşması gerektiğini belirterek, tecrübelerini aktardılar.

Mühendislik mesleğinin akademik boyutunu anlatan konuşmacılar, bölümde ele alınan konular ile staj ve iş bulma aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususlara da değindiler. Ayrıca, Bilgisayar Mühendisliği ile Yazılım Mühendisliği konularında açıklayıcı bilgiler sunarak, üniversite adayı kız öğrencilere bu bölümleri dikkate almalarını beyan ettiler.

Etkinlik, interaktif bir şekilde devam ederken, öğrenciler konuşmacılara sorular yönelterek, merak ettikleri konularda bilgi sahibi olma fırsatı elde etti. Program, öğrencilere, konuşmacılarla sohbet etme imkânı sunan kokteyl ile devam etti. Ardından, Intertech çalışanları gruplar halinde öğrencilere Ar-Ge merkezini gezdirerek, çalışma ve sosyal kültürel alanları tanıttı. Tüm katılımcılara yemek ikramının ardından, toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi.