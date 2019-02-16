Son Dakika Haberleri: Kızların Neden İsrail Ordusuna Alındıklarını İzle... Şok Edici Sürpriz !! Tanrı Onları Bağışlasın !

Kızların Neden İsrail Ordusuna Alındıklarını İzle... Şok Edici Sürpriz !! Tanrı Onları Bağışlasın !

15 dakika önce

Orta Doğu'da bir ülke olan İsrail yıllardır dünya gündeminde kendine olumlu ya da olumsuz bir şekilde yer bulmuştur.

Orta Doğu'da bir ülke olan İsrail yıllardır dünya gündeminde kendine olumlu ya da olumsuz bir şekilde yer bulmuştur. Ancak bugün biz size İsrail'in politikası veya ekonomisinden bahsetmeyeceğiz. Bugün İsrail'de zorunlu askerlik yapan kadınlar hakkında bilinmeyen gerçeklerden bahsedeceğiz. Hazırsanız hemen videomuza geçelim.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:13 Kaynak: Youtube

Orta Doğu, İsrail, Genel
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