"Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek" diye esnafı tehdit eden yabancı uyruklular tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da Merkez Mahallesinde esnaflık yapan Ö.A. isimli vatandaş, işe ihtiyacı olması sebebiyle başvuruda bulunan yabancı uyruklu M.A.'yı yanında çalıştırmaya başladı.

Gece mesaisinde çalışan M.A., sabah erken saatlerde işyerinden ayrıldı. Daha sonrasında işyeri sahibi Ö.A.'nın telefonuna sosyal medya üzerinden gün içinde yabancı bir numaradan tehdit mesajları gelmeye başladı. Ö.A. durumu emniyete bildirdi.

TECAVÜZ VE ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri Ö.A.'nın ağzından tehdit mesajları atan kişilerle pazarlık yapmaya başladı. Esnaf Ö.A.'dan 50 bin lira isteyen şüpheli, "Kızın ölür, polise söyleme, parayı buraya koy ve git" şeklinde mesajlar attı.

PARA DOLU ÇANTAYI ALDIKLARI SIRADA EMNİYET TARAFINDAN YAKALANDILAR

Bunun üzerine polisle birlikte hareket eden Ö.A., para dolu çantayı şahısların söylediği yere koydu. Bu esnada bölgeye gelen M.A. ve babası olduğu öğrenilen A.A. isimli iki yabancı uyruklu şahıs çanta dolu parayı alarak uzaklaşmak istediği esnada polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu baba ve oğlu emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.